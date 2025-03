Festa delle Offerte di Primavera e smartphone Samsung in sconto

Con il via alla Festa delle Offerte di Primavera puoi trovare in sconto su Amazon anche gli smartphone di Samsung. Qui è dove ti segnaliamo due modelli top di gamma, proposti oggi dall’e-commerce con un risparmio notevole rispetto ai prezzi di listino. Ricordiamo che l’evento andrà avanti fino al 31 marzo, interessando ogni categoria, non solo quelle relative alla tecnologia.

Smartphone Samsung in sconto nella Festa delle Offerte di Primavera

Il primo è Galaxy S25 Ultra, il migliore e più completo della serie, che puoi acquistare al prezzo di 1.499 euro (-100 euro) nella versione con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. La colorazione è Titanium Silverblue. In alternativa ci sono le edizioni Titanium Black, Titanium Whitesilver e Titanium Gray, la spesa non cambia. I più esigenti in termini di spazio possono inoltre risparmiare 240 euro sul modello da 1 B.

Passiamo a Galaxy S25+, proposto in sconto a 1.189 euro (-53 euro). Ha 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Scegli la colorazione che preferisci tra Silver Shadow, Icyblue e Mint, anche in questo caso la spesa non cambia.

Dal 25 al 31 marzo, Amazon si trasforma nel paradiso dello shopping con la Festa delle Offerte di Primavera, un evento ricco di sconti e promozioni su un’ampia gamma di prodotti. Visita la sezione dedicata e scopri le offerte imperdibili tra tecnologia, abbigliamento, prodotti per la casa, fai-da-te e molto altro ancora.