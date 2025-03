Festa delle Offerte di Primavera: SSD portatili 2-in-1 da soli 24€

Puoi trovare in forte sconto l’intera gamma di SSD portatili 2-in-1 del marchio SSK. Si tratta di dispositivi per l’archiviazione dei dati affidabili e dalle prestazioni elevate, talmente compatti da poter essere portati sempre con sé, anche in tasca. È una delle promozioni più convenienti e interessanti tra quelle disponibili nella categoria Informatica su Amazon, in occasione della Festa delle Offerte di Primavera che ha preso il via proprio oggi e che andrà avanti fino al 31 marzo.

SSD portatili da 24 euro: scegli il tuo modello

Hanno in dotazione due connettori (USB-C e USB-A), uno da una parte e uno dall’altra, per assicurare la piena compatibilità con qualsiasi dispositivo: smartphone, tablet, computer, televisori, lettori multimediali e così via. A livello di prestazioni possono arrivare alla velocità di 550 MB/s in fase di lettura, grazie all’impiego della tecnologia USB 3.2. Il case di protezione è realizzato in lega di zinco per garantire una resistenza elevata. Scopri di più nella descrizione completa, dove troverai informazioni aggiuntive a proposito delle specifiche tecniche e delle funzionalità supportate.

Ecco dunque tutti i prezzi scontati di oggi per le unità SSD portatili del marchio SSK. Hanno ottenuto un voto medio pari a 4,6/5 nelle migliaia di recensioni pubblicate sull’e-commerce.

