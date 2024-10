Festa delle Offerte Prime 2024: tutti i decoder per il digitale terrestre in offerta

La Festa delle Offerte Prime 2024 può essere l’occasione di rendere compatibile il tuo televisore allo standard DVB-T2. Un’ottima opportunità visto che sono diversi i Decoder Digitale Terrestre in offerta speciale. Tra quelli che vogliamo segnalarti c’è il fantastico Decoder DVB-T2 LinQ a soli 25,15€, invece di 33,99€.

Tutti i decoder che ti proponiamo sono compatibili con lo standard DVB-T2 e possono essere collegati a televisori dotati di HDMI e SCART, per i più vecchi.

Inoltre, hanno anche il supporto WiFi e possono diventare un media player collegando uno storage esterno alla porta USB in dotazione. La consegna gratuita è sempre inclusa.

I decoder per digitale terrestre in promo alla Festa delle Offerte Prime

Continua la Festa delle Offerte Prime 2024 e noi ti abbiamo trovato i migliori decoder per digitale terrestre in offerta speciale. Ottimo per prezzo, facilità d’uso e prestazioni, il Decoder DVB-T2 Lalaluye a soli 18€. Si tratta di un ottimo prezzo per questo apparecchio compatto che occupa pochissimo spazio.

Ottimo anche il Decoder DVB-T2 Obest a soli 23,99€. Dotato di telecomando 2 in 1 universale, puoi programmarlo anche per comandare il televisore. Molto pratico, è semplicissimo da installare e utilizzare.

Tra i migliori decoder digitale terrestre in sconto alla Festa delle Offerte Prime, compatto che si nasconde dietro il televisore, c’è il Decoder DVB-T2 Dcolor Stick a soli 21,99€, invece di 35,99€. Anche in questo caso abbiamo il connettore HDMI, ma anche un connettore flessibile SCART. Perfetto quindi anche per spazi stretti.