Festa delle Offerte Prime 2025: i migliori Mini PC in offerta

La Festa delle Offerte Prime che ha appena preso il via su Amazon è un’ottima occasione per mettere sulla scrivania un nuovo Mini PC. Qui è dove passiamo in rassegna gli sconti più interessanti della categoria, così da aiutarti a trovare il modello giusto per te.
Mini PC in sconto: le migliori offerte Prime
Tra gli affari migliori c’è senza dubbio il NiPoGi AK1 Plus a soli 123 euro. Può contare su CPU Intel e design ultracompatto.
NiPoGi Mini PC Mini Computer 8GB DDR4 + 256GB M.2 SSD, AK1Plus 12th Ιntel Alder Lake-Ν95 (fino a 3.4GHz, 4C/4T), Gigabit Ethernet, 4K UHD, Dual Wi-Fi, BT 4.2 Office Desktop PC
Alziamo l’asticella con MSI Cubi 5 che integra un processore Intel Core i5, 8 GB di RAM, SSD da 512 GB, connettività Wi-Fi 6E e Windows 11 Home. Lo trovi in offerta a 429 euro.
MSI Cubi 5 12M-402IT Mini PC - Intel Core i5-1235U, RAM 8GB (DDR4 SDRAM), SSD 512GB, Wi-Fi 6E+BT, Vesa (100 x 100 mm) - Windows 11 Home
Molto interessante il modello MeLE Quieter HD3Q con processore Intel N5105, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e sistema operativo Windows 11 Pro. Grazie all’evento Amazon può essere tuo al prezzo di soli 259 euro.
MeLE QuieterHD3Q Celeron N5105 Mini PC senza ventola 16 GB 512 GB con Windows 11 Pro, Microcomputer desktop compatto con Ethernet Gigabit, WiFi 5, Dual HDMI 4K, BIOS sbloccato
C’è anche il bundle dedicato a Lenovo Tiny X0Q, oggi in offerta a 949 euro. Il Mini PC è un mostro di potenza con processore Intel Core i5-13450H, 32 GB di RAM, SSD da 1 TB e sistema operativo Windows 11 Pro. A questo si aggiunge il pacchetto Office Professional Plus per la produttività.
Lenovo Bundle Business 2024 Tiny X0Q mini pc | Intel Core i5-13420H 8 CORE fino a 4.60Ghz | 32GB Ram | ssd 1 Tera Nvme| WI-FI Monitor 27” FHD Windows 11 pro Office 2021 Garanzia 36 Mesi
Ecco alcuni ricondizionati. Partiamo da Dell OptiPlex, insieme a un monitor da 27 pollici per dar vita a una postazione desktop completa. Integra il processore Intel Core i5, 32 GB di RAM e SSD da 1 TB. Lo trovi in sconto a 854 euro.
Generico Computer Mini PC Optiplex Completo Ufficio Professionale i5 10500T 6 core fino a 3.8ghz - Monitor 27 Pollici FHD IPS Slim 32 GB di Ram 1 Tera SSD - Win 11 Pro Garanzia 36 Mesi
HP EliteDesk 800 al prezzo stracciato di 129 euro farà gola a molti con CPU Intel Core i5, 8 GB di RAM e SSD da 240 GB.
HP Mini PC Computer Desktop EliteDesk 800, Processore Core i5-7400T, Memoria Ram 8GB, Disco SSD 240GB, Win 11 Pro (Ricondizionato)
Chiudiamo con il modello Fujitsu Esprimo con processore Intel Core i5, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e chiavetta Wi-Fi in omaggio. Lo trovi a soli 149 euro (fino a esaurimento scorte).
Fujitsu Esprimo - Mini Pc Computer Fisso Desktop - Intel i5-7500T 4 Core 2.7 GHz - Ram 16GB DDR4 SSD 512GB, DVI + DP - Pronto All'Uso con Chiavetta WiFi in Omaggio (Ricondizionato)
L’edizione 2025 della Festa delle Offerte Prime rimarrà attiva fino a domani, mercoledì 8 ottobre. Ti serve solo l’abbonamento Prime per partecipare e risparmiare.