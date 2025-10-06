Festa delle Offerte Prime 2025: i migliori Mini PC in offerta

La Festa delle Offerte Prime che ha appena preso il via su Amazon è un’ottima occasione per mettere sulla scrivania un nuovo Mini PC. Qui è dove passiamo in rassegna gli sconti più interessanti della categoria, così da aiutarti a trovare il modello giusto per te.

Mini PC in sconto: le migliori offerte Prime

Tra gli affari migliori c’è senza dubbio il NiPoGi AK1 Plus a soli 123 euro. Può contare su CPU Intel e design ultracompatto.

Alziamo l’asticella con MSI Cubi 5 che integra un processore Intel Core i5, 8 GB di RAM, SSD da 512 GB, connettività Wi-Fi 6E e Windows 11 Home. Lo trovi in offerta a 429 euro.

Molto interessante il modello MeLE Quieter HD3Q con processore Intel N5105, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e sistema operativo Windows 11 Pro. Grazie all’evento Amazon può essere tuo al prezzo di soli 259 euro.

C’è anche il bundle dedicato a Lenovo Tiny X0Q, oggi in offerta a 949 euro. Il Mini PC è un mostro di potenza con processore Intel Core i5-13450H, 32 GB di RAM, SSD da 1 TB e sistema operativo Windows 11 Pro. A questo si aggiunge il pacchetto Office Professional Plus per la produttività.

Ecco alcuni ricondizionati. Partiamo da Dell OptiPlex, insieme a un monitor da 27 pollici per dar vita a una postazione desktop completa. Integra il processore Intel Core i5, 32 GB di RAM e SSD da 1 TB. Lo trovi in sconto a 854 euro.

HP EliteDesk 800 al prezzo stracciato di 129 euro farà gola a molti con CPU Intel Core i5, 8 GB di RAM e SSD da 240 GB.

Chiudiamo con il modello Fujitsu Esprimo con processore Intel Core i5, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e chiavetta Wi-Fi in omaggio. Lo trovi a soli 149 euro (fino a esaurimento scorte).

L’edizione 2025 della Festa delle Offerte Prime rimarrà attiva fino a domani, mercoledì 8 ottobre. Ti serve solo l’abbonamento Prime per partecipare e risparmiare.