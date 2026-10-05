Festa delle Offerte Prime 2026: i notebook economici da comprare

Ci sono tante ottime occasione delle quali approfittare nella Festa delle Offerte Prime 2026. Tra queste, anche alcuni notebook economici per chi vuole metterne uno sulla scrivania. Sono affari da cogliere al volo, soprattutto in un periodo come quello attuale, caratterizzato da un forte aumento dei prezzi: è il momento giusto per risparmiare. Passiamo in rassegna i migliori.
I migliori notebook economici in offerta su Amazon
Partiamo dal modello Lenovo IdeaPad Slim 3, proposto in forte sconto. Progettato dal marchio leader nel settore PC, integra un display da 15,6 pollici, processore AMD Ryzen, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB, il necessario per la produttività quotidiana.
Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15″ FHD (1920×1080) AMD Ryzen 3, RAM 8GB, 256GB SSD, Windows 11 Home, WiFi 6, Laptop per Casa, Ufficio, Studio, Uso Quotidiano – Caricatore non incluso
399,00€429,00€-6,99%
Un’ottima alternativa è il Lenovo V15, oggi in promozione. In questo caso, la CPU è Intel i3, la memoria interna sale a 512 GB e Windows 11 è preinstallato in versione Pro.
Lenovo, Notebook Pc Portatile, Display 15,6″ Full HD, Intel i3-1315U 6 Core 3.3 Ghz, Ram 8 GB DDR5, 512 GB SSD NVMe, Win 11 Pro
489,90€
Cambiamo brand con HP 250 G9. Lo trovi in offerta nell’edizione con Intel Core i5 di dodicesima generazione, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB.
HP 250 G9, Notebook Display 15.6” FHD, Intel Core i5-12th 10 Core 4.4Ghz, Ram 16GB, SSD 512GB, Windows 11
619,90€
Passiamo a HP OmniBook 3 16, ideale se stai cercano uno schermo dalla diagonale più ampia, raggiungendo i 16 pollici. È in forte sconto con AMD Ryzen 5, 8 GB di RAM e SSD da 512 GB.
HP OmniBook 3 16-by0001slx, Notebook, AMD Ryzen 5 130, 8 GB RAM, 512 GB, AMD Radeon 660M integrata, Display 16″ 2K IPS Antiriflesso 300 nits, Laptop, Windows 11, Portatile, Argento
439,99€469,99€-6,38%
Sistema operativo ChromeOS per HP Chromebook 14a, protagonista di una promozione di Amazon perfetta per scuola, navigazione e intrattenimento multimediale. È più compatto con un display da 14 pollici.
HP Chromebook 14a-nf0000slx, Notebook, Intel Processor N100, 4GB RAM, 128 GB, Grafica integrata, Display 14 FHD IPS Antiriflesso 300 nits, Laptop, ChromeOS, Portatile, Argento
229,99€269,99€-14,82%
ASUS Vivobook 16 alza l’asticella con un pannello da 16 pollici, processore Snapdragon, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB. Eccolo in offerta per l’evento sull’e-commerce.
ASUS Vivobook 16 F1607QA#B0GN3VTL78, Notebook con display 16″ IPS, Anti-glare, 60Hz,Snapdragon® X X1 26 100 Processor,RAM 16GB, 512GB SSD, WIN11 Home, Argento
549,00€699,00€-21,46%
Proseguiamo con ASUS Chromebook CM14, in sconto per l’occasione. Anche in questo caso, la base software è ChromeOS, la CPU è MediaTek.
ASUS Chromebook CM1405CM4A#B0GV4V3CHG, Notebook con display 14″ Anti-glare, 60Hz, processore MediaTek™ Kompanio 540, RAM 4GB, 64G eMMC, ChromeOS, Grigio
219,00€349,00€-37,25%
Il marchio è decisamente meno noto, ma la promozione in corso su NOTODD N700 lo rende meritevole di una segnalazione. Integra un processore Intel e il display è da 14 pollici.
NOTODD PC Portatile Computer Portatile Notebook 14 Pollici N5095 Rose
243,67€279,99€-12,97%
Concludiamo la carrellato con un ricondizionato: è il taglio di prezzo per Dell Precision 3561, pensato per la produttività. Tra le specifiche tecniche figurano la CPU Core i7, 16 GB di RAM e SSD da 256 GB.
Dell Precision 3561 Notebook PC Portatile – Intel i7‑1100H – 16GB RAM – SSD NVMe 256GB – Display 15.6″ FHD – Windows 11 Pro – Pronto all’Uso con LibreOffice (Ricondizionato)
519,00€549,00€-5,46%
La Festa delle Offerte Prime proseguirà fino a domani, mercoledì 7 ottobre. Per accedere alle promozioni è sufficiente avere un abbonamento Prime: puoi attivare la prova gratuita e approfittare per 30 giorni di tutti i vantaggi inclusi, compreso lo streaming su Prime Video.