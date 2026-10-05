Festa delle Offerte Prime 2026: i notebook economici da comprare

Ci sono tante ottime occasione delle quali approfittare nella Festa delle Offerte Prime 2026. Tra queste, anche alcuni notebook economici per chi vuole metterne uno sulla scrivania. Sono affari da cogliere al volo, soprattutto in un periodo come quello attuale, caratterizzato da un forte aumento dei prezzi: è il momento giusto per risparmiare. Passiamo in rassegna i migliori.

I migliori notebook economici in offerta su Amazon

Partiamo dal modello Lenovo IdeaPad Slim 3, proposto in forte sconto. Progettato dal marchio leader nel settore PC, integra un display da 15,6 pollici, processore AMD Ryzen, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB, il necessario per la produttività quotidiana.

Un’ottima alternativa è il Lenovo V15, oggi in promozione. In questo caso, la CPU è Intel i3, la memoria interna sale a 512 GB e Windows 11 è preinstallato in versione Pro.

Cambiamo brand con HP 250 G9. Lo trovi in offerta nell’edizione con Intel Core i5 di dodicesima generazione, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB.

Passiamo a HP OmniBook 3 16, ideale se stai cercano uno schermo dalla diagonale più ampia, raggiungendo i 16 pollici. È in forte sconto con AMD Ryzen 5, 8 GB di RAM e SSD da 512 GB.

Sistema operativo ChromeOS per HP Chromebook 14a, protagonista di una promozione di Amazon perfetta per scuola, navigazione e intrattenimento multimediale. È più compatto con un display da 14 pollici.

ASUS Vivobook 16 alza l’asticella con un pannello da 16 pollici, processore Snapdragon, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB. Eccolo in offerta per l’evento sull’e-commerce.

Proseguiamo con ASUS Chromebook CM14, in sconto per l’occasione. Anche in questo caso, la base software è ChromeOS, la CPU è MediaTek.

Il marchio è decisamente meno noto, ma la promozione in corso su NOTODD N700 lo rende meritevole di una segnalazione. Integra un processore Intel e il display è da 14 pollici.

Concludiamo la carrellato con un ricondizionato: è il taglio di prezzo per Dell Precision 3561, pensato per la produttività. Tra le specifiche tecniche figurano la CPU Core i7, 16 GB di RAM e SSD da 256 GB.

La Festa delle Offerte Prime proseguirà fino a domani, mercoledì 7 ottobre. Per accedere alle promozioni è sufficiente avere un abbonamento Prime: puoi attivare la prova gratuita e approfittare per 30 giorni di tutti i vantaggi inclusi, compreso lo streaming su Prime Video.