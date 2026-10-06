Festa Offerte Prime: giù il prezzo di XREAL S1, gli occhiali AR

C’è anche il forte sconto su XREAL S1 tra quelli lanciati su Amazon per la Festa delle Offerte Prime. Sono gli occhiali per la realtà aumentata che permettono di guardare qualsiasi contenuto su uno schermo virtuale da 500 pollici, per un’esperienza multimediale totalmente immersiva. Alimentati dal chip X1, integrano un sistema audio progettato da Bose. Sono compatibili con le piattaforme di streaming per i film e gli episodi delle serie TV, ma non solo, anche con le console videoludiche per i giochi.

Occhiali AR in offerta: l’occasione XREAL S1

Il funzionamento si basa sul chip X1 per lo spatial computing, con possibilità di configurare il comportamento del display agendo su parametri come la luminosità e la trasparenza delle lenti. La tecnologia integrata permette di ancorare lo schermo virtuale in qualsiasi punto della stanza, così da mantenerlo fisso anche mentre ti sposti o cammini. Nulla è lasciato al caso sul fronte del design, con una montatura leggera e progettata per risultare comoda anche se indossata per lungo tempo. Scopri di più nella scheda del prodotto.

Non c’è bisogno di coupon o codici: il forte sconto è applicato in automatico e porta gli occhiali XREAL 1S per la realtà aumentata al prezzo di 419 euro, il più basso da quando sono in vendita. La disponibilità è immediata e c’è anche la consegna a domicilio senza spese.

È iniziata la Festa delle Offerte Prime, l’evento dedicato allo shopping su Amazon con migliaia di sconti in ogni categoria dell’e-commerce. Andrà avanti fino a domani (mercoledì 7 ottobre): per partecipare e risparmiare ti basta un abbonamento Prime: attiva subito gratis la prova di 30 giorni.