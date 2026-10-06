 Festa Offerte Prime: giù il prezzo di XREAL S1, gli occhiali AR
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Festa Offerte Prime: giù il prezzo di XREAL S1, gli occhiali AR

Con il via all'edizione 2026 della Festa delle Offerte Prime arriva anche il forte sconto sugli occhiali XREAL S1 per la realtà aumentata.
Festa Offerte Prime: giù il prezzo di XREAL S1, gli occhiali AR
Tecnologia Mobile
Con il via all'edizione 2026 della Festa delle Offerte Prime arriva anche il forte sconto sugli occhiali XREAL S1 per la realtà aumentata.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

C’è anche il forte sconto su XREAL S1 tra quelli lanciati su Amazon per la Festa delle Offerte Prime. Sono gli occhiali per la realtà aumentata che permettono di guardare qualsiasi contenuto su uno schermo virtuale da 500 pollici, per un’esperienza multimediale totalmente immersiva. Alimentati dal chip X1, integrano un sistema audio progettato da Bose. Sono compatibili con le piattaforme di streaming per i film e gli episodi delle serie TV, ma non solo, anche con le console videoludiche per i giochi.

Compra XREAL 1S in sconto

Occhiali AR in offerta: l’occasione XREAL S1

Il funzionamento si basa sul chip X1 per lo spatial computing, con possibilità di configurare il comportamento del display agendo su parametri come la luminosità e la trasparenza delle lenti. La tecnologia integrata permette di ancorare lo schermo virtuale in qualsiasi punto della stanza, così da mantenerlo fisso anche mentre ti sposti o cammini. Nulla è lasciato al caso sul fronte del design, con una montatura leggera e progettata per risultare comoda anche se indossata per lungo tempo. Scopri di più nella scheda del prodotto.

Le caratteristiche degli occhiali XREAL S1

Non c’è bisogno di coupon o codici: il forte sconto è applicato in automatico e porta gli occhiali XREAL 1S per la realtà aumentata al prezzo di 419 euro, il più basso da quando sono in vendita. La disponibilità è immediata e c’è anche la consegna a domicilio senza spese.

EsclusivaPrimeDay
XREAL 1S Occhiali AR, Schermo Virtuale da 500

XREAL 1S Occhiali AR, Schermo Virtuale da 500″, Occhiali Intelligenti con FOV 52°, 3DoF Nativo, REAL 3D, Chip X1, Compatibili con Tutti i Dispositivi USB-C DP iPhone 17/16/15 (Blu-Viola)

EsclusivaPrimeDay

419,00499,00€-16,03%

Vedi l’offerta

È iniziata la Festa delle Offerte Prime, l’evento dedicato allo shopping su Amazon con migliaia di sconti in ogni categoria dell’e-commerce. Andrà avanti fino a domani (mercoledì 7 ottobre): per partecipare e risparmiare ti basta un abbonamento Prime: attiva subito gratis la prova di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 6 ott 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Google Pixel 10a più conveniente che mai alla Festa delle Offerte Prime

Google Pixel 10a più conveniente che mai alla Festa delle Offerte Prime
Fitbit Edge sarà il successore del Fitbit Charge 6?

Fitbit Edge sarà il successore del Fitbit Charge 6?
Google Pixel 10 a prezzo da medio gamma su Amazon

Google Pixel 10 a prezzo da medio gamma su Amazon
Samsung Galaxy S26: lo smartphone in grado di fotografare la luna

Samsung Galaxy S26: lo smartphone in grado di fotografare la luna
Google Pixel 10a più conveniente che mai alla Festa delle Offerte Prime

Google Pixel 10a più conveniente che mai alla Festa delle Offerte Prime
Fitbit Edge sarà il successore del Fitbit Charge 6?

Fitbit Edge sarà il successore del Fitbit Charge 6?
Google Pixel 10 a prezzo da medio gamma su Amazon

Google Pixel 10 a prezzo da medio gamma su Amazon
Samsung Galaxy S26: lo smartphone in grado di fotografare la luna

Samsung Galaxy S26: lo smartphone in grado di fotografare la luna
Davide Tommasi
Pubblicato il
6 ott 2026
Link copiato negli appunti