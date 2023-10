Festa delle Offerte Prime: Just Dance 2023 per Switch a -58%

Tra gli sconti proposti da Amazon nella sezione videogiochi, durante la Festa delle Offerte Prime, vale la pena segnalare quello che permette di acquistare in sconto del 58% rispetto al listino la versione Switch di Just Dance 2023. È un titolo che non ha bisogno di presentazioni, perfetto per divertirsi da soli e in compagnia, in locale oppure in multiplayer online.

58% di sconto su Just Dance 2023 per Switch

Con playlist da ballare e coreografie inedite, è l’ultimo capitolo della fortunata serie Ubisoft. La confezione non contiene il supporto fisico, ma il codice per scaricare il titolo sulla console. Puoi trovare la lista delle canzoni incluse nella descrizione completa.

Interfaccia utente rinnovata: passate più tempo a ballare e meno tempo a cercare grazie alla nuova interfaccia utente moderna e intuitiva. Ogni playlist, modalità o brano è accessibile in pochi secondi!

In questo momento è possibile acquistare la versione per Nintendo Switch del gioco Just Dance 2023 al prezzo finale di soli 24,99 euro invece di 59,99 euro come da listino, con uno sconto del 58% e spedizione gratuita.

La Festa delle Offerte Prime è l’occasione perfetta per fare shopping e risparmiare. Iscriviti a Prime per 30 giorni gratuiti e inizia subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.