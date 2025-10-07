Festa delle Offerte Prime: Meta Quest 3S (256 GB) in forte sconto

Entra nel mondo della realtà mista con il forte sconto proposto oggi da Amazon su Meta Quest 3S. Il visore è in promozione per la Festa delle Offerte Prime in corso di svolgimento sull’e-commerce. Si tratta della versione da 256 GB, quella con il maggior quantitativo di memoria interna in cui salvare i giochi e i contenuti multimediali.

L’offerta di Amazon sul visore Meta Quest 3S

Ti permette di vivere migliaia di esperienze immersive in prima persona, fondendo oggetti digitali nello spazio reale o immergendoti completamente nella realtà virtuale. Ogni ambiente può inoltre trasformarsi in una sala cinema personale con uno schermo virtuale gigante. Non manca nemmeno il supporto al multitasking per navigare, guardare video e chattare contemporaneamente tramite app come WhatsApp, Instagram e Messenger. Sono inclusi i controller Touch Plus con tracciamento delle mani per garantire precisione e realismo. Tra le specifiche figurano gli schermi ad alta definizione e il potente chip Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2. Dai uno sguardo alla scheda completa per tutte le altre informazioni.

Da listino ufficiale costerebbe 439,99 euro, ma grazie allo sconto di oggi puoi comprare il visore Meta Quest 3S al prezzo di soli 349 euro. È la versione da 256 GB, quella con il maggior quantitativo di memoria interna. Inoltre, sono inclusi 3 mesi di prova del servizio Meta Horizon+ per l’accesso a contenuti extra.

L’articolo è venduto e spedito direttamente da Amazon, senza passare da intermediari e con la consegna gratis prevista già entro domani. Fa parte della Festa delle Offerte Prime, evento riservato in esclusiva agli abbonati Prime.