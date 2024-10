Festa delle Offerte Prime: minimo storico per la centrale BLUETTI

La power station BLUETTI EB3A può essere definita una vera e propria centrale elettrica portatile, una batteria da 268 Wh che può tornare utile in casa nelle situazioni di emergenza come sistema di backup (per alimentare router, computer e altri sistemi essenziali) e quando si è in viaggio. Oggi la trovi al prezzo minimo storico su Amazon grazie all’evento Festa delle Offerte Prime che ha appena preso il via.

Minimo storico per la centrale elettrica portatile BLUETTI

Dispone di ben otto uscite versatili: due USB Type-A, una AC, una USB-C con supporto all’alimentazione da 100 W, due DC5521, una presa auto e un piano per la ricarica wireless. Può erogare normalmente 600 W (fino a 1.200 W di picco) ed è in grado di immagazzinare energia molto velocemente, passando da 0% a 80% in soli 30 minuti se collegata a una presa a muro. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella pagina dedicata alla promozione, incluse quelle relative alle tempistiche per la consegna: non fatichiamo a immaginare che possa andare sold out molto presto. Vendita e spedizione sono gestite dallo store ufficiale del marchio, la spedizione è gratuita.

Oggi al suo prezzo minimo storico di 219 euro, la centrale elettrica portatile BLUETTI EB3A è l’affare da cogliere al volo se stai cercando un apparecchio di questo tipo. La qualità e l’affidabilità del prodotto sono testimoniate dalle oltre 6.000 recensioni pubblicate sull’e-commerce da parte di chi l’ha già messo alla prova.

Per partecipare alla Festa delle Offerte Prime su Amazon ti serve solo un abbonamento Prime. Se non l’hai ancora fatto, inizia subito la tua prova gratuita di 30 giorni e approfitta dei tanti sconti disponibili oggi e domani sull’e-commerce.