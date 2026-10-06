 Festa Offerte Prime: Ring Intercom Audio e Video in forte sconto
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Festa Offerte Prime: Ring Intercom Audio e Video in forte sconto

Amazon taglia il prezzo delle versioni Audio e Video di Ring Intercom per la Festa delle Offerte Prime: rendi smart il citofono di casa.
Festa Offerte Prime: Ring Intercom Audio e Video in forte sconto
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Amazon taglia il prezzo delle versioni Audio e Video di Ring Intercom per la Festa delle Offerte Prime: rendi smart il citofono di casa.
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Ci sono sconti fino al 61% per i Ring Intercom, i dispositivi di Amazon che rendono smart il citofono tradizionale. Il merito è della Festa delle Offerte Prime, evento che è iniziato a mezzanotte e che terminerà domani (7 ottobre). Prima di acquistarli consigliamo di verificare la compatibilità con l’impianto presente nella propria abitazione.

Compra Ring Intercom in sconto

Le offerte di Amazon sui Ring Intercom

Partiamo dalla versione Audio, quella che permette di parlare con chi suona, direttamente dall’app sullo smartphone. È in promozione al prezzo di soli 30,99 euro, -61% in confronto al listino. Facile da installare (tutto l’occorrente è all’interno della confezione), supporta funzionalità avanzate come le chiavi virtuali da assegnare ai visitatori o ai collaboratori. Può essere usato senza modifiche alla casa, dunque anche per chi è in affitto, grazie al design rimovibile che consente di portarlo via quando ci si trasferisce. La disponibilità immediata e si può contare sulla spedizione gratuita.

EsclusivaPrimeDay
Ring Intercom Audio | Rendi il tuo citofono più intelligente | Audio in streaming, chiavi virtuali e accesso remoto | Configurazione fai-da-te

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Poi c’è la versione Video, un vero e proprio videocitofono per vedere chi suona il campanello, anche da remoto. Grazie all’evento di Amazon è scesa al prezzo di soli 48,99 euro, con un risparmio del 51% rispetto a listino. Tra le caratteristiche in dotazione c’è anche l’assistente virtuale Alexa, per il controllo del dispositivo mediante comandi vocali (a mani libere), ad esempio per rispondere o per aprire l’ingresso dell’edificio.

EsclusivaPrimeDay
Ring Intercom Video (ultimo modello) | Rendi il tuo citofono più intelligente | Video in streaming, chiavi virtuali e accesso remoto | Configurazione fai-da-te

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La Festa delle Offerte Prime è in corso e propone migliaia di sconti su prodotti di ogni genere. L’evento terminerà domani, mercoledì 7 ottobre, c’è ancora tempo per approfittarne: se non hai un abbonamento Prime, puoi iniziare ora la prova gratuita di 30 giorni.

Come funziona Ring Intercom Video

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 6 ott 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
6 ott 2026
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