Festa Offerte Prime: Ring Intercom Audio e Video in forte sconto

Ci sono sconti fino al 61% per i Ring Intercom, i dispositivi di Amazon che rendono smart il citofono tradizionale. Il merito è della Festa delle Offerte Prime, evento che è iniziato a mezzanotte e che terminerà domani (7 ottobre). Prima di acquistarli consigliamo di verificare la compatibilità con l’impianto presente nella propria abitazione.

Le offerte di Amazon sui Ring Intercom

Partiamo dalla versione Audio, quella che permette di parlare con chi suona, direttamente dall’app sullo smartphone. È in promozione al prezzo di soli 30,99 euro, -61% in confronto al listino. Facile da installare (tutto l’occorrente è all’interno della confezione), supporta funzionalità avanzate come le chiavi virtuali da assegnare ai visitatori o ai collaboratori. Può essere usato senza modifiche alla casa, dunque anche per chi è in affitto, grazie al design rimovibile che consente di portarlo via quando ci si trasferisce. La disponibilità immediata e si può contare sulla spedizione gratuita.

Poi c’è la versione Video, un vero e proprio videocitofono per vedere chi suona il campanello, anche da remoto. Grazie all’evento di Amazon è scesa al prezzo di soli 48,99 euro, con un risparmio del 51% rispetto a listino. Tra le caratteristiche in dotazione c’è anche l’assistente virtuale Alexa, per il controllo del dispositivo mediante comandi vocali (a mani libere), ad esempio per rispondere o per aprire l’ingresso dell’edificio.

La Festa delle Offerte Prime è in corso e propone migliaia di sconti su prodotti di ogni genere. L’evento terminerà domani, mercoledì 7 ottobre, c’è ancora tempo per approfittarne: se non hai un abbonamento Prime, puoi iniziare ora la prova gratuita di 30 giorni.