Festa delle Offerte Prime: gli smartphone Google Pixel in sconto

Tra le migliori occasioni messe online da Amazon per la Festa delle Offerte Prime ci sono anche quelle dedicate agli smartphone Google della famiglia Pixel. Qui è dove elenchiamo quelli interessati in questo momento da una promozione. Sono tutti supportati da almeno 7 anni di aggiornamenti garantiti.

Gli smartphone Pixel in sconto per l’evento di Amazon

Partiamo dal modello Pixel 9 lanciato lo scorso anno, ancora molto valido. Lo trovi in forte sconto con la possibilità di scegliere tra diverse colorazioni.

Appena arrivato, il nuovo Pixel 10 è già in offerta. Ha in dotazione il processore Tensor G5, batteria con autonomia elevata e tante funzionalità di intelligenza artificiale.

Stesso discorso per Pixel 10 Pro XL, il top di gamma dell’ultima generazione. La versione da 512 GB è in sconto di 100 euro rispetto al listino ufficiale. Integra un display da 6,8 pollici e una tripla fotocamera posteriore potenziata dall’AI.

Concludiamo con Pixel 9a, disponibile da pochi mesi. Potenziato dall’AI di Gemini, è in offerta su Amazon, la scelta ideale per chi cerca un modello dalle dimensioni contenute e vuole risparmiare.

L’evento Festa delle Offerte Prime andrà avanti fino a domani, mercoledì 8 ottobre. Per partecipare e risparmiare è sufficiente l’abbonamento Prime.