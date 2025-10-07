 Festa delle Offerte Prime: gli smartphone Google Pixel in sconto
Ci sono anche gli smartphone della famiglia Google Pixel in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte Prime: ecco i modelli in promozione.
Ci sono anche gli smartphone della famiglia Google Pixel in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte Prime: ecco i modelli in promozione.

Tra le migliori occasioni messe online da Amazon per la Festa delle Offerte Prime ci sono anche quelle dedicate agli smartphone Google della famiglia Pixel. Qui è dove elenchiamo quelli interessati in questo momento da una promozione. Sono tutti supportati da almeno 7 anni di aggiornamenti garantiti.

Gli smartphone Pixel in sconto per l’evento di Amazon

Partiamo dal modello Pixel 9 lanciato lo scorso anno, ancora molto valido. Lo trovi in forte sconto con la possibilità di scegliere tra diverse colorazioni.

Google Pixel 9 con Caricatore USB-C 45 W - Smartphone Android sbloccato con Gemini, fotocamera avanzata, batteria con 24 ore di autonomia e display Actua da 6,3

Google Pixel 9 con Caricatore USB-C 45 W - Smartphone Android sbloccato con Gemini, fotocamera avanzata, batteria con 24 ore di autonomia e display Actua da 6,3" - Nero ossidiana, 128GB

529,00 899,00€ -41%
Vedi l'offerta

Compra Pixel 9 in sconto

Appena arrivato, il nuovo Pixel 10 è già in offerta. Ha in dotazione il processore Tensor G5, batteria con autonomia elevata e tante funzionalità di intelligenza artificiale.

Esclusiva PrimeDay
Google Pixel 10 - Smartphone Android sbloccato con Gemini, tripla fotocamera posteriore avanzata, autonomia di 24 ore e display Actua 6,3

Google Pixel 10 - Smartphone Android sbloccato con Gemini, tripla fotocamera posteriore avanzata, autonomia di 24 ore e display Actua 6,3" - blu indaco, 128GB

Esclusiva PrimeDay
849,00 899,00€ -5,56%
Vedi l'offerta

Compra Pixel 10 in sconto

Stesso discorso per Pixel 10 Pro XL, il top di gamma dell’ultima generazione. La versione da 512 GB è in sconto di 100 euro rispetto al listino ufficiale. Integra un display da 6,8 pollici e una tripla fotocamera posteriore potenziata dall’AI.

Esclusiva PrimeDay
Google Pixel 10 Pro XL - Smartphone Android sbloccato con Gemini, tripla fotocamera posteriore, autonomia di oltre 24 ore e display Super Actua da 6,8

Google Pixel 10 Pro XL - Smartphone Android sbloccato con Gemini, tripla fotocamera posteriore, autonomia di oltre 24 ore e display Super Actua da 6,8" - Grigio argento, 512GB

Esclusiva PrimeDay
1.329,00 1.429,00€ -7%
Vedi l'offerta

Compra Pixel 10 Pro XL in sconto

Concludiamo con Pixel 9a, disponibile da pochi mesi. Potenziato dall’AI di Gemini, è in offerta su Amazon, la scelta ideale per chi cerca un modello dalle dimensioni contenute e vuole risparmiare.

Google Pixel 9a – Smartphone Android sbloccato con fotocamera AI, batteria che dura tutto il giorno e funzioni di sicurezza avanzate – nero ossidiana, 256GB

Google Pixel 9a – Smartphone Android sbloccato con fotocamera AI, batteria che dura tutto il giorno e funzioni di sicurezza avanzate – nero ossidiana, 256GB

502,55 649,00€ -23%
Vedi l'offerta

Compra Pixel 9a in sconto

L’evento Festa delle Offerte Prime andrà avanti fino a domani, mercoledì 8 ottobre. Per partecipare e risparmiare è sufficiente l’abbonamento Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 ott 2025

