Festa Offerte Prime: gli smartphone sotto i 200 euro

Proponiamo una selezione con i migliori smartphone sotto i 200 euro proposti oggi su Amazon in sconto durante la Festa delle Offerte Prime. L’evento, va ricordato, terminerà a mezzanotte. Nella nostra carrellata passiamo in rassegna modelli di brand noti come Samsung e di altri emergenti come CUBOT. Hanno tutti il sistema operativo Android con accesso ai servizi di Google.

I migliori smartphone sotto i 200 euro nella Festa di Prime

Partiamo da uno dei più venduti della categoria: Samsung Galaxy M13. Con display da 6,6 pollici e tripla fotocamera posteriore, nella versione 4/128 GB con colorazione Green è in sconto a 189 euro. Per conoscere tutti i dettagli in merito alle specifiche tecniche rimandiamo alla descrizione completa.

Un’ottima alternativa è rappresentata dal Motorola moto g72. Dalla sua ha il sensore fotografico principale da 108 megapixel e nell’edizione 8/128 GB è acquistabile al prezzo finale di 174 euro nella tinta Meteorite Black.

In casa Xiaomi, il POCO M5 nella versione 4/128 è in promozione a 134 euro. La colorazione è Nero con una particolare finitura della scocca posteriore. Sono inclusi gli auricolari.

Prezzo stracciato per Realme Narzo 50A da 4/64 GB con tripla fotocamera posteriore. La colorazione Nero è in offerta a soli 119 euro.

HONOR X8a con la particolare finitura Argento Titanio, nell’edizione 6/128 GB, può contare su un display da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento da 90 Hz. È in offerta al prezzo finale di 169 euro.

Chi preferisce un design rugged e pronto a tutto può scegliere CUBOT X70. Le specifiche sono ottime: 24 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, schermo da 6,6 pollici (120 Hz), fotocamera principale da 100 megapixel e batteria da 5.200 mAh. In sconto a 195 euro è un ottimo affare.

Concludiamo la carrellata con CUBOT P80. La versione 16/256 GB (con 8 GB di RAM virtuale) è in offerta a 149 euro.

L’elenco completo degli sconti sugli smartphone è in costante aggiornamento: consultalo visitando la sezione dedicata dell’e-commerce.

La Festa delle Offerte Prime è un evento esclusivo per gli abbonati Prime. Se non lo sei, puoi iscriverti gratuitamente per 30 giorni e approfittare di sconti su una vasta gamma di prodotti. Inoltre, durante il periodo di prova, potrai usufruire di tutti i vantaggi inclusi nella sottoscrizione, come la consegna gratuita in un giorno lavorativo, l’accesso a Prime Video, a Prime Music e altro ancora.

