Festa delle Offerte Prime: Top 5 giochi Switch in sconto

Spazio anche ai videogiochi nella Festa delle Offerte Prime su Amazon. Qui ci concentriamo sui titoli per Nintendo Switch proposti in sconto, come l’imperdibile ultimo capitolo della saga di Super Mario. Diamo uno sguardo alla Top 5 di quelli in promozione (fino a esaurimento scorte).

I migliori giochi Switch in sconto nella Festa Prime

Immancabile in ogni collezione che si rispetti, Super Mario Bros. Wonder è l’ultimo capolavoro di Nintendo. In promozione a soli 44,99 euro è davvero imperdibile, con la sua formula di gameplay innovativa, i diversi personaggi da interpretare e i tanti mondi da esplorare alla ricerca dei fiori meraviglia.

C’è poi Sonic Frontiers, con la mascotte SEGA impegnata in un platform frenetico e divertente, un’avventura inedita nelle Starfall Islands da affrontare alla velocità della luce. Lo puoi acquistare al prezzo minimo storico di 23,99 euro.

Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro è la scelta consigliata agli appassionati dei giochi di ruolo giapponesi, ambientato nel mondo fantastico di Nadiria tra fiumi di lava e imponenti montagne di dolci. Lo trovi al prezzo stracciato di 28,99 euro.

I supereroe in formato mattoncini si danno battaglia in Lego Marvel: Super Heroes. Può essere tuo a soli 18,03 euro, in forte sconto.

Concludiamo con un altro titolo che garantirà ore e ore di divertimento ovvero Mario+Rabbids: Sparks of Hope proposto a soli 14,99 euro (-43%).

