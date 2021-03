La Festa del Papà sarà celebrata domani, venerdì 19 marzo. Ve ne eravate scordati? Poco male, qui potete trovare qualche idea regalo last minute tra quelle proposte nel vasto catalogo Amazon. Ci concentriamo sugli articoli per i quali viene garantita la consegna in un solo giorno, ma suggeriamo di verificare comunque eventuali modifiche ai tempi di spedizione prima di confermare l’ordine.

5 idee regalo hi-tech e last minute per la Festa del Papà

Iniziamo con un portafoglio da uomo con blocco RFID acquistabile a 15,17 euro approfittando del coupon sconto attivabile nella scheda, capiente e resistente, realizzato in pelle e fibra di carbonio, pensato per mantenere al sicuro documenti e carte di pagamento. Per i papà amanti della musica e dei podcast ci sono poi le cuffie Bluetooth di Aukey a 16,99 euro con autonomia fino a 25 ore, microfono integrato per le chiamate e controlli touch.

Chi è sempre operativo in movimento gradirà di certo uno zaino porta PC a 22,91 euro compatibile con laptop fino a 15,6 pollici, sistema antifurto e porta per la ricarica dei dispositivi mobile. Per i più sportivi l’idea è uno smartwatch impermeabile con cardiofrequenzimetro a 30,99 euro.

Chiudiamo con un articolo per gli amanti della musica: un giradischi con altoparlanti integrati e dallo stile vintage a soli 39,09 euro, perfetto per togliere finalmente la polvere a quei vinili fermi da troppo tempo sullo scaffale.