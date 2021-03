HUB MacBook USB-C HDMI 4K PD 100W a meno di 25 euro

Oggi vi consigliamo un ottimo HUB USB-C utile in ogni occasione, ma soprattutto economico. Si tratta dell’HUB Aukey 7 in 1, un accessorio estremamente compatto quanto funzionale, che espande la connettività di PC e MacBook.

HUB USB Type-C Aukey 7 in 1: caratteristiche tecniche

Il dispositivo di Aukey, a differenza di altri che abbiamo proposto, ha un design piuttosto particolare. Molto sottile, con una scocca in plastica nera, e rifiniture blu che gli donano un aspetto futuristico, ma elegante. La plastica e lo spessore ridotti al minimo, uniti ad un cavo Type-C integrato, lo rendono uno degli accessori più comodi da trasportare in questa categoria. Per quanto riguarda le connessioni, tra le più importanti troviamo senza dubbio la porta Type-C con supporto al PD (Power Delivery). Questa permette di collegare il caricabatteria direttamente all’HUB lasciando che il PC abbia impegnata una singola porta, con un’erogazione massima di 100W.

Non mancano ovviamente ben 3 porte USB aggiuntive, tutte USB 3.0 che garantiscono velocità di trasferimento da periferiche esterne come pen drive o hard disk. È presente anche un comodo lettore di schede, utile per i professionisti che le utilizzano come principale sistema di archiviazione. Non manca infine un’uscita HDMI che permette di collegare un monitor esterno al proprio PC. Questo può essere utilizzato sia per estendere lo spazio di lavoro, sia in mirrorring per replicare il display principale. Si tratta quindi di un accessorio compatto ed essenziale, ma utile per chi lavora o studia in mobilità.

Grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, l’HUB è acquistabile su Amazon a soli 24 euro con uno sconto del 20% sul prezzo di listino.