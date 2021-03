Con caratteristiche adatte a supportare la didattica a distanza e le operazioni base della produttività, ma anche l’intrattenimento multimediale, MinisForum GK41 è tra le migliori occasioni di oggi proposte in offerta lampo su Amazon con il 15% di sconto sul prezzo di listino. Un Mini PC versatile ed economico.

MinisForum GK41: CPU Intel, 8/256 GB e Windows 10

A livello di specifiche tecniche troviamo un processore Intel Celeron J4125 affiancato dalla GPU Intel UHD Graphics 600 e da 8 GB di RAM LPDDR4, SSD da 256 GB per lo storage (possibilità di espansione con unità SATA M.2 o da 2,5 pollici), lettore di schede microSD fino a 128 GB, doppio slot Ethernet, quattro porte USB 3.0, uscite video HDMI e DisplayPort con supporto alla risoluzione 4K e alla connessione simultanea di due monitor, doppio jack audio da 3,5 mm per microfono e cuffie o altoparlanti. Per ulteriori informazioni far riferimento alla scheda del prodotto.

Lato software, il sistema operativo è Windows 10 con licenza ufficiale e accesso puntuale a tutti gli aggiornamenti. Al prezzo di 212,49 euro invece di 249,99 euro come da listino è un buon affare. Trattandosi di un’offerta lampo rimarrà a disposizione per poche ore e fino all’esaurimento dei pezzi in promozione.