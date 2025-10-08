 Festa Prime: laptop HP con Windows 11 a soli 289 euro
Festa Prime: laptop HP con Windows 11 a soli 289 euro

Il laptop HP 15 è in sconto a soli 289 euro per la Festa delle Offerte Prime: processore Intel core e sistema operativo Windows 11.
Il laptop HP 15 è in sconto a soli 289 euro per la Festa delle Offerte Prime: processore Intel core e sistema operativo Windows 11.

Il prezzo del laptop HP 15 è sceso a soli 289,99 euro in occasione della Festa delle Offerte Prime. Si tratta di un’ottima occasione per mettere sulla scrivania un computer dalle prestazioni elevate e con un design curato, realizzato da uno dei brand leader del settore. Se sei interessato, ti consigliamo di non perdere tempo e di approfittarne subito, di certo farà gola a molti.

Compra il laptop HP a 289 euro

HP 15 a 289 euro è l’affare laptop di oggi

È pronto all’uso con il sistema operativo Windows 11 preinstallato e costantemente aggiornato da Microsoft grazie alla licenza ufficiale. Riportiamo di seguito le specifiche tecniche più importanti tra quelle in dotazione, rimandando alla scheda del portatile per altre informazioni.

  • Display Full HD da 15,6 pollici con superficie antiriflesso e cornici sottili;
  • processore Intel Core i3-N305 con tecnologia Turbo Boost;
  • 8 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz e SSD PCIe NVMe M.2 da 256 GB;
  • webcam HD con riduzione del rumore e doppio microfono integrato;
  • tastiera full size con tastierino numerico realizzata in parte con plastica riciclata;
  • porte USB-C, USB-A, HDMI e jack audio;
  • batteria con autonomia fino a 7 ore e ricarica rapida (da 0% a 50% in 45 minuti).

Le caratteristiche del laptop HP 15

Sia la vendita che la spedizione sono a carico di Amazon. Il laptop HP 15 ha disponibilità immediata e se lo ordini adesso arriverà a casa tua entro domani con la consegna gratis. Al prezzo finale di soli 289,99 euro è un affare da cogliere al volo.

HP Laptop 15-fd0009sl, Intel Core i3-N305, RAM 8GB DDR4, SSD 256GB, Intel UHD, Display 15.6” FHD SVA 250 Nits, Antiriflesso, Wi-Fi, 720p TNR Privacy Cam, Windows 11, Diamond White

Compra il laptop HP a 289 euro

Ti basta un account Prime per partecipare alla Festa delle Offerte Prime e risparmiare grazie a promozioni in tutte le categorie dell’e-commerce. L’evento terminerà a mezzanotte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 ott 2025

