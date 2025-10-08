Festa Prime: laptop HP con Windows 11 a soli 289 euro

Il prezzo del laptop HP 15 è sceso a soli 289,99 euro in occasione della Festa delle Offerte Prime. Si tratta di un’ottima occasione per mettere sulla scrivania un computer dalle prestazioni elevate e con un design curato, realizzato da uno dei brand leader del settore. Se sei interessato, ti consigliamo di non perdere tempo e di approfittarne subito, di certo farà gola a molti.

HP 15 a 289 euro è l’affare laptop di oggi

È pronto all’uso con il sistema operativo Windows 11 preinstallato e costantemente aggiornato da Microsoft grazie alla licenza ufficiale. Riportiamo di seguito le specifiche tecniche più importanti tra quelle in dotazione, rimandando alla scheda del portatile per altre informazioni.

Display Full HD da 15,6 pollici con superficie antiriflesso e cornici sottili;

processore Intel Core i3-N305 con tecnologia Turbo Boost;

8 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz e SSD PCIe NVMe M.2 da 256 GB;

webcam HD con riduzione del rumore e doppio microfono integrato;

tastiera full size con tastierino numerico realizzata in parte con plastica riciclata;

porte USB-C, USB-A, HDMI e jack audio;

batteria con autonomia fino a 7 ore e ricarica rapida (da 0% a 50% in 45 minuti).

Sia la vendita che la spedizione sono a carico di Amazon. Il laptop HP 15 ha disponibilità immediata e se lo ordini adesso arriverà a casa tua entro domani con la consegna gratis. Al prezzo finale di soli 289,99 euro è un affare da cogliere al volo.

Ti basta un account Prime per partecipare alla Festa delle Offerte Prime e risparmiare grazie a promozioni in tutte le categorie dell’e-commerce. L’evento terminerà a mezzanotte.