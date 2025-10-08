Festa Prime: laptop HP con Windows 11 a soli 289 euro

Il prezzo del laptop HP 15 è sceso a soli 289,99 euro in occasione della Festa delle Offerte Prime. Si tratta di un’ottima occasione per mettere sulla scrivania un computer dalle prestazioni elevate e con un design curato, realizzato da uno dei brand leader del settore. Se sei interessato, ti consigliamo di non perdere tempo e di approfittarne subito, di certo farà gola a molti.
HP 15 a 289 euro è l’affare laptop di oggi
È pronto all’uso con il sistema operativo Windows 11 preinstallato e costantemente aggiornato da Microsoft grazie alla licenza ufficiale. Riportiamo di seguito le specifiche tecniche più importanti tra quelle in dotazione, rimandando alla scheda del portatile per altre informazioni.
- Display Full HD da 15,6 pollici con superficie antiriflesso e cornici sottili;
- processore Intel Core i3-N305 con tecnologia Turbo Boost;
- 8 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz e SSD PCIe NVMe M.2 da 256 GB;
- webcam HD con riduzione del rumore e doppio microfono integrato;
- tastiera full size con tastierino numerico realizzata in parte con plastica riciclata;
- porte USB-C, USB-A, HDMI e jack audio;
- batteria con autonomia fino a 7 ore e ricarica rapida (da 0% a 50% in 45 minuti).
Sia la vendita che la spedizione sono a carico di Amazon. Il laptop HP 15 ha disponibilità immediata e se lo ordini adesso arriverà a casa tua entro domani con la consegna gratis. Al prezzo finale di soli 289,99 euro è un affare da cogliere al volo.
Ti basta un account Prime per partecipare alla Festa delle Offerte Prime e risparmiare grazie a promozioni in tutte le categorie dell’e-commerce. L’evento terminerà a mezzanotte.