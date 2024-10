Festa Prime: microSD 256GB+adattatore a SOLI 26€

Cogli al volo l’affare sulla scheda microSD da 256 GB della gamma PNY PRO Elite, in questo momento al suo prezzo minimo storico di soli 26,89 euro. La confezione include l’adattatore SD per poterla utilizzare ovunque. Ha prestazioni elevate ed è estremamente affidabile in ogni situazione, essendo progettata per resistere alle condizioni più estreme (temperatura, vibrazioni, urti accidentali e così via). Non perdere tempo: la promozione rientra nella Festa delle Offerte Prime che andrà avanti sull’e-commerce ancora solo per poche ore, fino a mezzanotte.

L’offerta sulla microSD da 256 GB con adattatore

È perfetta per gli smartphone, i tablet, le fotocamere, le videocamere, le action cam, i droni, gli impianti di videosorveglianza della casa, le console, i lettori multimediali e altri dispositivi, grazie alla sua elevata compatibilità. La classe è V30/U3 e può arrivare fino alla velocità di 100 MB/s in fase di lettura (90 MB/s in scrittura), così da ridurre le attese e garantire il supporto anche al formato 4K. Dai uno sguardo alla pagina dedicata se desideri conoscere altre informazioni tecniche.

Fra te e la microSD da 256 GB della gamma PNY PRO Elite c’è solo un click di distanza: non lasciarti sfuggire il forte sconto e acquistala al prezzo stracciato di soli 26,89 euro, la disponibilità è immediata. Si tratta di una spesa davvero irrisoria, considerando anche le migliaia di recensioni positive pubblicate da chi l’ha già messa alla prova (il voto medio è 4,4/5 stelle).

Siamo ormai giunti agli sgoccioli: la Festa delle Offerte Prime sta per terminare. L’edizione 2024 dell’evento Amazon si concluderà a mezzanotte. Ciò nonostante, sei ancora in tempo per iniziare la tua prova grauita di Prime e accedere a tutti i vantaggi inclusi nella sottoscrizione, a partire delle migliaia di sconti in corso sull’e-commerce.