Festa di Prime: Samsung Galaxy S24+ al minimo e rimborso 200€

Samsung Galaxy 24+ è il top di gamma più conveniente di oggi, grazie alla doppia offerta su Amazon che coincide con la Festa delle Offerte Prime. Oltre al forte sconto di 287 euro applicato in automatico (che lo porta al prezzo minimo storico) c’è anche un rimborso di 200 euro sull’acquisto se effettuato in questi giorni. Vediamo cosa lo rende un’occasione da cogliere al volo, prima del sold out che potrebbe essere dietro l’angolo.

Samsung Galaxy 24+: minimo storico e rimborso di 200€

Basato sul sistema operativo Android e con le funzionalità Galaxy AI per l’intelligenza artificiale, integra un comparto hardware di livello assoluto: display Dynamic AMOLED 2X con risoluzione Quad HD+ da 6,7 pollici, processore deca core Exynos 2400, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, supporto alle reti 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e batteria da 4.900 mAh. Per saperne di più in merito a specifiche tecniche e altre caratteristiche dai un’occhiata alla scheda dello smartphone. Il caricatore originale da 25 W è incluso nella confezione.

Lo sconto di 287 euro applicato in automatico porta Samsung Galaxy S24+ al suo prezzo minimo storico di 902 euro (quello del listino ufficiale è 1.189 euro). È la versione 12/256 GB nella colorazione Marble Gray. Inoltre, il rimborso di 200 euro lo rende ancora più conveniente: scopri tutti i dettagli dell’iniziativa e come approfittarne nella scheda dedicata.

Approfitta della Festa delle Offerte Prime su Amazon, con un abbonamento Prime. Se non lo hai ancora, inizia subito la prova gratuita di 30 giorni per accedere alle promozioni dell’evento in corso. Sono inclusi tutti i vantaggi della sottoscrizione, a partire dal vasto catalogo di film, serie, show ed eventi sportivi in streaming su Prime Video.