Festa Prime e smart home: bundle di Shelly 1 Mini Gen4 in sconto

Anche la smart home è protagonista nella Festa delle Offerte Prime, con lo sconto molto interessante sul bundle che include due unità di Shelly 1 Mini Gen4. È l’interruttore relè intelligente dotato di connettività Wi-Fi, supporto fino a 8 A a 240 V AC (oppure 5 A a 30 V DC), facile da installare a muro o nelle scatole di derivazione, dotato di un contatto pulito per controllare porte da garage, cancelli, caldaie o circuiti a bassa tensione.

Il bundle di Shelly 1 Mini Gen4 in sconto su Amazon

Tra le specifiche tecniche ci sono anche il Bluetooth per semplificare il collegamento, la compatibilità con Alexa di Amazon, Google Home e Samsung SmartThings senza richiedere hub aggiuntivi, la possibilità di impostare timer e programmare scenari personalizzati, senza dimenticare i protocolli Matter e Zigbee assenti nelle generazioni precedenti. È possibile controllarlo da un’applicazione su smartphone o attraverso comandi vocali. Le dimensioni sono davvero contenute: solo 34 millimetri di larghezza e 29 millimetri di altezza. Per conoscere tutte le caratteristiche integrate e le funzionalità supportate dai uno sguardo alla scheda del prodotto.

Grazie allo sconto di oggi, il bundle che include due unità di Shelly Mini 1 Gen4 può essere tuo al prezzo di soli 30,39 euro, con un risparmio del 26%. Il voto medio assegnato da centinaia di recensioni è 4,8/5. Amazon si occupa della spedizione, con la consegna senza spese direttamente a casa tua.

Lo scoccare della mezzanotte segnerà la fine della Festa delle Offerte Prime, lasciando ancora poche ore per approfittare delle tante promozioni attive. Sono migliaia i prodotti interessati, per acquistarli risparmiando basta un abbonamento Prime. Se non ce l’hai, puoi provarlo gratis per un mese.