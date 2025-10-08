Festa Prime: smartwatch Nothing in offerta, è CMF Watch 3 Pro

Arrivato da poco sul mercato, CMF Watch 3 Pro è già tra gli smartwatch più ricercati per il suo elevato rapporto qualità-prezzo. Oggi è più conveniente che mai, grazie al forte sconto che Amazon propone in questa seconda e ultima giornata della Festa delle Offerte Prime. Chi lo ha già acquistato e messo al polso gli ha assegnato un voto medio superiore a 4/5 con le recensioni pubblicate sull’e-commerce.

CMF Watch 3 Pro in offerta per l’evento Amazon

Integra un display AMOLED da 1,43 pollici con refresh rate da 60 fps, modalità Always-On e luminosità regolata automaticamente, personalizzabile con oltre 120 quadranti diversi. Tra gli altri punti di forza ci sono il GPS a doppia banda per una misurazione estremamente accurata della posizione durante l’attività fisica, il tracciamento dei parametri vitali (battito cardiaco, qualità del sonno e così via) e un’autonomia che arriva fino a 13 giorni con una sola ricarica. Trovi altre informazioni nella scheda tecnica dell’orologio.

Da listino ufficiale costerebbe 99,00 euro, ma grazie allo sconto di oggi puoi mettere al polso il nuovo CMF Watch 3 Pro al prezzo di soli 74,99 euro. Scegli la colorazione che preferisci tra quelle disponibili, la spesa finale non cambia. Sia la vendita che la spedizione sono a carico di Amazon, con la consegna gratis prevista entro domani direttamente a casa tua.

Come anticipato in apertura, la promozione fa parte della Festa delle Offerte Prime, l’evento dedicato allo shopping online autunnale che terminerà a mezzanotte. Tutto ciò di cui hai bisogno per partecipare è un account Prime attivo: ti aspettano sconti in tutte le categorie, dall’elettronica alla smart home.