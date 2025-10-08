 Festa Prime: smartwatch Nothing in offerta, è CMF Watch 3 Pro
Festa Prime: smartwatch Nothing in offerta, è CMF Watch 3 Pro

Appena lanciato da Nothing, lo smartwatch CMF Watch 3 Pro è bello da vedere e offre una grande libertà in termini di personalizzazione.

Arrivato da poco sul mercato, CMF Watch 3 Pro è già tra gli smartwatch più ricercati per il suo elevato rapporto qualità-prezzo. Oggi è più conveniente che mai, grazie al forte sconto che Amazon propone in questa seconda e ultima giornata della Festa delle Offerte Prime. Chi lo ha già acquistato e messo al polso gli ha assegnato un voto medio superiore a 4/5 con le recensioni pubblicate sull’e-commerce.

Compra CMF Watch 3 Pro in sconto

CMF Watch 3 Pro in offerta per l’evento Amazon

Integra un display AMOLED da 1,43 pollici con refresh rate da 60 fps, modalità Always-On e luminosità regolata automaticamente, personalizzabile con oltre 120 quadranti diversi. Tra gli altri punti di forza ci sono il GPS a doppia banda per una misurazione estremamente accurata della posizione durante l’attività fisica, il tracciamento dei parametri vitali (battito cardiaco, qualità del sonno e così via) e un’autonomia che arriva fino a 13 giorni con una sola ricarica. Trovi altre informazioni nella scheda tecnica dell’orologio.

Le caratteristiche dello smartwatch CMF Watch 3 Pro

Da listino ufficiale costerebbe 99,00 euro, ma grazie allo sconto di oggi puoi mettere al polso il nuovo CMF Watch 3 Pro al prezzo di soli 74,99 euro. Scegli la colorazione che preferisci tra quelle disponibili, la spesa finale non cambia. Sia la vendita che la spedizione sono a carico di Amazon, con la consegna gratis prevista entro domani direttamente a casa tua.

CMF Watch 3 Pro – Smartwatch con Display AMOLED da 1,43″, 13 giorni di autonomia, Dual-band GPS integrato, chiamate Bluetooth e monitoraggio della frequenza cardiaca – Arancione

Compra CMF Watch 3 Pro in sconto

Come anticipato in apertura, la promozione fa parte della Festa delle Offerte Prime, l’evento dedicato allo shopping online autunnale che terminerà a mezzanotte. Tutto ciò di cui hai bisogno per partecipare è un account Prime attivo: ti aspettano sconti in tutte le categorie, dall’elettronica alla smart home.

Pubblicato il 8 ott 2025

Davide Tommasi
8 ott 2025
