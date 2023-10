SSD Netac (2 TB, NVMe) al minimo storico per la Festa di Prime

L’unità SSD da 2 TB della gamma Netac NV7000 è al suo prezzo minimo storico su Amazon, grazie alla Festa delle Offerte Prime. Con interfaccia NVMe (PCIe Gen 4) e fattore di forma M.2, è un affare da cogliere al volo per chi sta assemblando un nuovo computer o vuol effettuare l’upgrade hardware di quello in uso.

Festa delle Offerte Prime: super sconto sulla SSD Netac da 2 TB

Con prestazioni da top di gamma assoluto, grazie a una velocità che arriva a 7.300 MB/s in lettura e 6.700 MB/s in scrittura, è l’ideale per ridurre i tempi di attesa, quasi azzerandoli. Inoltre, è garantito il supporto alla console PS5. Per saperne di più consultare la descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 111 euro, il più basso di sempre da quando è nel catalogo di Amazon, l’articolo è proposto con disponibilità immediata, spedizione gratuita e consegna a domicilio in un solo giorno. Chi sceglie di effettuare subito l’ordine lo riceverà direttamente a casa già entro domani.

Per partecipare alla Festa delle Offerte Prime, è necessario un abbonamento Prime attivo. Se non lo hai, puoi attivarlo subito senza spese e accedere a tutti gli sconti e i vantaggi inclusi nella sottoscrizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.