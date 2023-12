Festeggia i 100 anni di Disney con questo set LEGO!

Disney è l’icona del mondo pop da ormai decenni a questa parte. E per renderle omaggio, LEGO ha realizzato questo set, in onore del 100 anni dalla nascita dell’azienda. Parliamo ovviamente del set LEGO “100 Anni di Icone Disney”, disponibile in offerta a soli 38,63€, invece dei 54,99€ di listino.

Un omaggio per i 100 anni di Disney in salsa LEGO

Il set LEGO 100 Anni di Icone Disney offre un’esperienza unica, coinvolgente e divertente per i bambini dai 6 anni in su, consentendo loro di dare vita a un affascinante mosaico con i loro personaggi Disney preferiti. Questo eccezionale set fornisce tutto il necessario per costruire un magnifico mosaico di dimensioni 12×12 pollici. Dotato di 12 basi 8×8, oltre a una ricca varietà di tessere, i bambini possono creare contemporaneamente fino a 12 icone Disney.

Con una vasta scelta tra 72 affascinanti disegni, tra cui Biancaneve, la Principessa Jasmine, Olaf ed Elsa di Frozen, Topolino e Minnie, Belle, Ariel la Sirenetta e molti altri, i bambini possono lasciare libero sfogo alla loro creatività. Una volta completato, il mosaico può trasformarsi in un’opera d’arte da appendere al muro per esporla con orgoglio. L’opera può anche diventare una decorazione affascinante da piazzare sul comò o in libreria. La flessibilità nel design consente ai bambini di personalizzare il mosaico aggiungendo o rimuovendo tessere secondo la loro fantasia.

Il set include una minifigure LEGO Disney esclusiva di Topolino, corredata di pennello e tavolozza, perfetta per essere esposta accanto alle creazioni dei bambini.

Rendi omaggio a Disney grazie a questo fantastico set LEGO in offerta, ora a solo 38,63€ grazie al ribasso del 30%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.