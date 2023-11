Festeggia il Natale con Coca-Cola: il Box Limited Edition è scontato su Amazon!

Diffondi la magia del Natale con uno dei brand che ha reso famoso Babbo Natale per come lo conosciamo oggi. La famosa azienda di bevande ha contribuito a plasmare l’immagine moderna di Babbo Natale, rendendolo un personaggio con una lunga barba bianca e vestito di rosso e bianco. Parliamo ovviamente di Coca-Cola. E grazie alla Coca-Cola Christmas Box potrete festeggiare l’arrivo del Natale con la bevanda più famosa del mondo. Questo box è una limited edition e ora è scontato a soli 14,49€!

Coca-Cola Christmas Box: per un Natale frizzante

Il Natale è la festa più attesa dell’anno, un momento di gioia e condivisione da trascorrere con le persone che ami e per renderlo ancora più speciale, regala Coca-Cola Christmas Box: una limited edition che racchiude tutta la magia dell’atmosfera natalizia.

La confezione contiene un set composto da vassoio e apribottiglie firmati Coca-Cola e 4 allegre decorazioni natalizie Trudi per addobbare l’albero. A completare il pack, 3 bottiglie da 330ml in vetro: una di Coca-Cola Original Taste, una di Coca-Cola Zero Zuccheri e una di Coca-Cola Zero Zuccheri Zero Caffeina.

Le bottiglie di Coca-Cola sono perfette per accompagnare il tuo pranzo di Natale o per brindare con i tuoi cari la sera della Vigilia. Servile fredde, possibilmente a una temperatura di 4 gradi, in un bicchiere di vetro con 2/3 cubetti di ghiaccio e una fetta di limone per aggiungere un guizzo di freschezza.

Acquistando Coca-Cola Christmas Box, non solo renderai felice chi ami, ma contribuirai anche a sostenere Banco Alimentare. Per ogni box acquistata, Coca-Cola donerà un contributo economico a questa associazione che si occupa di aiutare le persone in difficoltà.

Questo Natale regala un qualcosa di più originale, vai di Coca-Cola Christmas Box a soli 14,49€, risparmiando sul prezzo originale di 19,90€!



