Festeggia l'Oktoberfest con Wondershare: tutti i software in sconto fino al 30%

Anche Wondershare festeggia l'Oktoberfest 2021 con delle offerte pazze: tutti i prodotti della gamma sono in sconto fino al 30%. Ma per ottenere un maggior risparmio possibile, dovrai svolgere qualche piccolo e semplice passaggio: vediamoli insieme.

Tutti gli utenti che accedono alla pagina delle offerte potranno usufruire del 10% di sconto su tutti i software sviluppati da Wondershare. Tutti, nessuno escluso. Lo sconto del 20%, invece, è riservato agli utenti che decidono di iscriversi al canale Wondershare tedesco: per ottenerlo basterà seguire il link indicato, iscriversi, condividere la pagina su Facebook e tornare alle offerte. L'offerta più succosa, però, è quella che prevede il 30% di sconto su tutta la gamma Wondershare. Come ottenerlo e risparmiare? Niente di più facile: basterà sottoscriversi con la propria e-mail alla newsletter ufficiale.

Vediamo ora quali software potrai acquistare usufruendo degli sconti in occasione dell'Oktoberfest 2021. Per il comparto creatività c'è Wondershare Filmora, un editor video potente e intuitivo, e la sua versione Pro, simile negli strumenti ma dalle funzionalità più semplici ed immediate. Per quanto riguarda la produttività, Wondershare offre PDFelement, utilissimo tool per modificare file PDF, ed EdrawMax, software all-in-one per dare vita a diagrammi. Infine ci sono i programmi legati ai dispositivi mobili: MobileTrans per trasferire velocemente dati fra telefoni cellulari, e Dr.Fone, una soluzione completa per tutti i dispositivi iOS e Android dalle numerose funzionalità.

Approfitta degli sconti al 10%, 20% o 30% e festeggia con Wondershare l'Oktoberfest 2021. L'offerta è disponibile ancora per un tempo limitato: scegli i software che fanno al caso tuo e acquistali ad un prezzo stracciato.