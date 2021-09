Festival della Fotografia Etica 2021 a Lodi dal 25 settembre al 24 ottobre

Al via domani (sabato 25 settembre), visitabile per i prossimi cinque weekend (fino a domenica 24 ottobre), l'edizione 2021 del Festival della Fotografia Etica, la dodicesima dalla nascita dell'iniziativa. A ospitarla è ancora una volta la cornice di Lodi. Un appuntamento organizzato dal locale Gruppo Fotografico Progetto Immagine, con oltre 20 mostre e un ricco programma di incontri con gli autori, presentazioni, conferenze e proiezioni.

Festival della Fotografia Etica: Lodi, 25/09-24/10

Tra i contenuti proposti, quelli emersi dal World Report Award e lavori che inevitabilmente presentano più di qualche attinenza con l'attualità: nell'immagine di apertura il volto di Bill Gates immortalato dal giovane Francesco Andreoli in “(UN)Vaxxed”, in quella qui sotto lo scatto di Alain Schroeder vincitore del Single Shot Award. Ogni dettaglio è consultabile sulle pagine del sito ufficiale.

L'edizione passata è stata una sfida a esserci, comunque e nonostante tutto. Ora vogliamo tornare non solo a vedere gli scatti dei fotografi, ma a sentire la loro voce, condividere le loro storie e amplificarle. Vogliamo tornare a stupirci, appassionarci, imparare assieme. Vogliamo tornare a vedere, ascoltare e parlare delle storie che parlano alle coscienze.

Festival della Fotografia Etica: il lavoro di Alain Schroeder