Come vedere Feyenoord-Lazio in streaming

Feyenoord-Lazio deciderà le sorti del gruppo F di Europa League. I biancocelesti allenati da mister Sarri sono chiamati a una gara perfetta per superare gli avversari e conquistare tre punti che garantirebbero il passaggio del turno, allontanando lo spettro dei playoff o di un’eventuale esclusione dal torneo. Il match andrà in scena nella città olandese di Rotterdam, con il fischio d’inizio alle ore 18:45 di giovedì 3 novembre.

Feyenoord-Lazio: guarda la partita in diretta streaming

È possibile guardare la partita in diretta streaming su DAZN, con telecronaca in italiano. Chi cerca un’alternatva può puntare in direzione di Sky e NOW oppure seguirla in televisione, in chiaro, sul canale TV8.

A guidare la classifica del gruppo F di Europa League sono la Lazio e gli austriaci dello Sturm, appaiati con 8 punti. Seguono il Feyenoord e i danesi del Midtjylland, pari a 5 punti, con l’obiettivo di mantenere viva la speranza di un accesso ai playoff.

All’andata, nel match disputato all’Olimpico, finì 4-2 per i biancocelesti grazie alle reti siglate da Luis Alberto, Filipe Anderson e alla doppietta di Vecino. Ecco le probabili formazioni schierate in campo dal primo minuto.

Feyenoord: Bijlow, Lopez, Hancko, Trauner, Geertruida, Timber, Szymanski, Kokcu, Dilrousun, Danilo, Gimenez;

Lazio: Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic, Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Vecino, Zaccagni, Pedro, Felipe Anderson.

È possibile, per chi si trova all’estero, seguire il match con telecronaca in italiano: non bisogna far altro che connettersi a una delle piattaforme appena elencate passando da NordVPN (oggi al 65% di sconto). In questo modo si ottiene un indirizzo IP localizzato nel nostro paese.

