FFP2 a becco: sconto, coupon e vantaggi su Amazon

Chi in questi giorni sta cercando mascherine FFP2 da poter utilizzare al chiuso o sui mezzi pubblici sta tornando finalmente ad annusare il profumo degli sconti. L'imposizione delle FFP2 ha infatti causato alcuni giorni di smarrimento, con prezzi in ascesa e disponibilità scarse, ma la sensazione netta è che il mercato si stia riorganizzando: in queste ore nuove offerte fanno capolino, a testimonianza del fatto che il prezzo per una FFP2 può rapidamente scendere ben al di sotto del livello di 0,90-1,2 euro a cui si era arrivati online nei giorni scorsi (in negozio si è anche andati ben oltre). Oggi una nuova offerta si fa notare su Amazon non solo per il prezzo vantaggioso, non solo per il coupon aggiuntivo disponibile, ma anche per l'originale e comoda forma della mascherina stessa.

FFP2 a becco: perché è più comoda

La forma “a becco” contraddistingue l'impatto visivo della mascherina ed è originato dalla particolare piega in orizzontale del tessuto. Questo tipo di formato non solo avvolge meglio il viso, ma cambia anche radicalmente il modo in cui la mascherina viene ancorata al capo.

FFP2 a becco: prezzo e coupon

L'offerta 3Fmask mette infatti a disposizione 25 mascherine “a becco” al prezzo di soli 15,99 euro. A questo si aggiunge un coupon del 10% la cui attivazione richiede semplicemente un click:

Il prezzo scende così da 15,99 a 14,39 euro a confezione, ossia soli 0,57 euro per singola mascherina. La spedizione è immediata e gratuita: la consegna avverrà nei primi giorni del 2022.

FFP2, il valore della comodità

La particolarità di queste mascherine non sta soltanto nel prezzo, però. Oltre ad essere certificate CE e prodotte in Italia, queste mascherine “a becco” si caratterizzano anche per un elastico che avvolge tutta la nuca invece di agganciarsi soltanto dietro il padiglione auricolare. Ciò consente di tenere la mascherina anche per molte ore con molto meno fastidio, potendo adattare la lunghezza alla tipologia del proprio viso e avendo così a disposizione uno strumento di ben maggior comodità.

Grazie a offerte di questo tipo continua la pressione al ribasso dei prezzi: metterle subito nel carrello significa avere ad inizio gennaio tutto l'approvvigionamento che serve per le settimane a venire, sapendo di potersi difendere al meglio dal periodo più pericoloso di questa ennesima ondata di contagi. Solo la bella stagione ci dirà se dovremo mettere nel carrello ulteriori mascherine o se potremo tornare ad una sorta di normalità, nel frattempo occorre armarsi di cautela, coupon e comodità.

Si ricorda che le mascherine FFP2 vanno cambiate ogni 8 ore circa di utilizzo: sono dunque utili per una intera giornata di lavoro, insomma, dopodiché se ne sconsiglia il riutilizzo in virtù della ridotta efficacia su periodi di maggior durata.