FFP2 lavabile fino a 50 volte: perché conviene

Ora che indossare una mascherina FFP2 è obbligatorio per l'accesso ad alcuni luoghi e attività, sia al chiuso che all'aperto, bisogna mettere in conto la spesa per l'acquisto. Tra le varie possibilità a disposizione, anche quella di sceglierne una lavabile, in grado di assicurare lo stesso livello di protezione di quelle tradizionali usa e getta, ma capaci al tempo stesso di garantire una forte riduzione dei rifiuti prodotti e, a conti fatti, un notevole risparmio: la puoi comprare su Amazon.

Perché conviene comprare una mascherina FFP2 lavabile

Quella del marchio Unica, che dispone della certificazione CE ed è prodotta in Italia, può essere lavata fino a 50 volte senza risentirne in alcun modo. Il suo segreto è rappresentato dalla tecnologia TEX-NANOTECH impiegata, grazie alla quale gli strati interni ed esterni idro-oleofobici sono in grado di respingere i particolati e i microrganismi, eliminando le particelle intrappolate nel tessuto e rigenerandosi per tornare come nuova anche dopo numerosi cicli di pulizia. Tutti gli altri dettagli possono essere consultati nella descrizione completa.

La lunghezza del laccetto che passa dietro le orecchie è regolabile, così da garantire il massimo del comfort. Lo stesso vale per la clip nasale che la tiene ben ancorata al viso. Quanto costa? È possibile acquistare questa mascherina FFP2 lavabile sull'e-commerce di Amazon al prezzo di 19,99 euro, con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in un giorno per gli abbonati Prime. A conti fatti, conviene: per ogni utilizzo costa solo 0,39 euro, molto meno di quelle tradizionali usa e getta, anche considerando il loro prezzo calmierato proposto dalle farmacie (0,75 euro).

Infine, puoi scegliere tra diversi colori: rosso, nero, bianco, giallo, blu e molti altri. Le centinaia di recensioni pubblicate da chi ha già avuto modo di mettere alla prova l'articolo lo promuovono con un voto complessivo pari a oltre 4 stelle su 5.