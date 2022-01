FiberCop, anche Wind Tre è interessata

Secondo quanto rivelato dal Sole24Ore, c'è un nuovo nome che sta bussando alla porta di FiberCop: si tratta di Ck Hutchinson, che andrebbe ad avvicinare Wind Tre alla nuova rete dopo aver già precedentemente stretto accordi con Open Fiber.

Wind Tre bussa a FiberCop

L'obiettivo dell'operatore è quello di aprirsi ogni spazio al cospetto di un'Italia a banda ultralarga che è pronta a svelare nuove opportunità ad ogni nuovo numero civico coperto. L'idea di Wind Tre, così come già abbozzato anche da Iliad nei giorni scorsi, è quella di approcciare FiberCop non per entrare nella proprietà, ma per una semplice collaborazione che autorizzi all'accesso alla nuova rete. La proprietà resterebbe pertanto quella nota, con l'incumbent forte del 58% della proprietà, KKR al 37,5% e Fastweb in possesso del 4,5% delle quote.

Secondo quanto rivelato dal quotidiano di Confindustria, “discussioni c'erano già da tempo, ma un'accelerazione si sarebbe registrata in parallelo all'evoluzione del procedimento in AGCOM riguardante Fibercop“. E aggiunge: “In ballo c'è una deregolamentazione della rete secondaria (e non di tutta la rete: questo è stato un punto ottenuto da AGCOM) che è questione sensibile nel rapporto tra Tim e i competitor“. Al centro delle trattative, insomma, c'è il valore – da una parte – e il prezzo – dall'altra – dell'accesso alla Rete FTTH che raggiungerà gli italiani.

L'avvicinamento di Wind Tre apre ulteriormente un orizzonte sul quale grava la necessità di operare quanto prima i lavori di copertura del Paese, velocità da cui dipende anche la capacità di monetizzazione dell'investimento da parte dei gruppi entrati nella proprietà.