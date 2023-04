Fibra a meno di 24,49 euro e zero vincoli: ecco perché scegliere Virgin Fibra

Virgin Fibra rappresenta una delle ultime novità del mercato delle offerte fibra ottica. L’operatore oggi mette a disposizione una delle offerte più interessanti, dal punto di vista commerciale, per gli utenti. Per tutti i nuovi clienti che scelgono Virgin Fibra, infatti, c’è la possibilità di sfruttare una connessione illimitata tramite rete FTTH ad appena 24,49 euro al mese per 18 mesi. Da notare, inoltre, che l’abbonamento è senza vincoli e senza costi nascosti con la possibilità di cambiare provider in qualsiasi momento, senza costi di uscita.

Per verificare la copertura e attivare l’offerta di Virgin Fibra è possibile fare riferimento al sito ufficiale dell’operatore disponibile tramite il link qui di sotto.

Virgin Fibra: un’offerta completa, senza vincoli, ad appena 24,49 euro al mese

In questi ultimi mesi, Virgin Fibra si sta affermando, sempre di più, come un punto di riferimento del settore delle connessioni Internet per la casa. L’operatore, fin dal suo debutto, ha adottato un approccio basato sulla totale trasparenza e sull’assenza di vincoli e costi nascosti, elementi sempre molto apprezzati dagli utenti, al pari di un servizio impeccabile in termini di qualità.

Con l’offerta di Virgin Fibra è possibile sfruttare:

una connessione illimitata tramite in fibra ottica FTTH fino a 1 Giga in download

tramite in fibra ottica FTTH fino a 1 Giga in download il modem Wi-Fi incluso

L’offerta in questione presenta un canone di 24,49 euro al mese per 18 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’offerta si rinnova a 29,49 euro al mese ma non ci sono vincoli e, quindi, è possibile cambiare operatore in qualsiasi momento senza costi di uscita. Da notare che è previsto un contributo di attivazione di 19,99 euro una tantum che rappresenta l’unico costo aggiuntivo oltre al canone mensile.

Per attivare l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Per verificare la copertura in modo corretto è necessario inserire l’indirizzo dove sarà attivata la fibra in modo completo (quindi compreso di numero civico). Virgin Fibra non propone tecnologie alternative alla fibra ottica FTTH per la connessione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.