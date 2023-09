Fibra Aruba a 19€/mese e sconto 70% Aruba Drive: approfitta ora

Aruba offre connessioni internet ad alta velocità utilizzando la tecnologia FTTH, con velocità di download di 2,5 Gigabit/s e upload di 1 Gbps.

Le offerte promozionali sono vantaggiose e durature, con prezzi competitivi. Aruba offre anche servizi aggiuntivi come chiamate nazionali illimitate e una funzionalità di interruzione dell’abbonamento chiamata “Stop&Go” che consente una pausa di 30 giorni.

La flessibilità è sempre al centro delle offerte di Aruba. Inoltre, nell’offerta è compreso lo sconto del 70% sul servizio di archiviazione Aruba Drive.

Aruba vende la fibra a meno di 20 euro al mese

Due sono le offerte di fibra di Aruba scontate:

Fibra Aruba All-in, che offre un router e chiamate nazionali illimitate a un costo di 19,89 euro per i primi sei mesi e 29,90 euro successivamente;

Fibra Aruba, che offre solo l’accesso alla fibra FTTH di Aruba a un costo di 22,47 euro al mese per due anni e 26,47 euro successivamente.

Entrambe le offerte offrono velocità di navigazione fino a 1 Gbps. Non ci sono costi aggiuntivi per l’attivazione o la migrazione e c’è la possibilità di interrompere il servizio pagando un costo di 20 euro.

Riguardo ad Aruba Drive, servizio di archiviazione cloud, viene offerta un’ampia quantità di spazio di archiviazione illimitato per la conservazione e la condivisione dei propri file.

Tale offerta risulta ancor più vantaggiosa in virtù della promozione in corso, che prevede uno sconto del 70% per coloro che aderiscono a una delle due offerte menzionate precedentemente, fino al 30 ottobre.

All’attivazione della connessione internet, verrà inviata un’e-mail che contiene un codice sconto. Tale codice è valido fino al 31 dicembre 2024 e viene applicato al primo anno di abbonamento. Inoltre, è possibile cumulare l’offerta contemporaneamente con altre promozioni.

