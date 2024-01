Fibra Aruba Gaming: ecco la FTTH per giocare

Aruba Fibra è la FTTH adatta al gaming. Grazie alle sue prestazioni è pensata per le esigenze dei gamers più esigenti che sono alla ricerca di una connessione veloce ma allo stesso tempo con delle latenze bassissime.

Le due soluzioni attualmente disponibili ONLINE sono attualmente in promozione senza alcun costo di attivazione.

Aruba Fibra Gaming: i dettagli

La prima, denominata anche offerta base, è molto pulita e semplice. Con soli 17,69 euro al mese per i primi sei mesi troviamo la sola FTTH senza limiti fino ad 1 Gigabit al secondo in download. Quest’opzione non include alcun modem in comodato d’uso o chiamate illimitate. Inoltre, è possibile estendere la velocità, previa verifica della copertura, fino a 10 Gigabit al secondo in download con un costo ricorrente mensile pari a 12 euro.

La seconda promozione, All-In, ti mette a disposizione sia il Modem in comodato d’uso gratuito e le chiamate senza limiti dal fisso verso qualsiasi utenza mobile o fissa in tutta Italia. Il prezzo richiesto, in questo caso, ammonta a 26,47 euro al mese, in promozione per 6 mesi. Dopo il primo semestre, il prezzo viene bloccato a 29,90 euro mensili. Anche per la soluzione con Modem e chiamate incluse è possibile effettuare l’upgrade fino a 10 Gbps.

Entrambe le soluzioni sono disponibili anche nelle Aree Bianche. Il contributo iniziale rimane immutato, mentre, il canone mensile viene incrementato di 5 euro al mese.

Costi ed altro

La Fibra FTTH di Aruba è attualmente disponibile ONLINE senza costi di attivazione. Richiedendo tale servizio, hai a disposizione uno sconto del 70% su Aruba Drive, la soluzione senza limiti di spazio in cloud per salvare i tuoi files.

