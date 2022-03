Fibra Aruba quasi gratis con il Voucher Connettività

La tua azienda può fare un grosso passo avanti, puoi avere a disposizione un bonus dedicato e non cogliere questa occasione può solo significare una cosa: che la tua azienda non è pronta ad affrontare il mercato. Non c’è infatti ragione alcuna per rinunciare all’opportunità messa a disposizione nel nome del Voucher Connettività, un progetto pensato espressamente dal Governo per spingere le piccole e medie aziende verso un nuovo modo di pensare alla digitalizzazione: bisogna spingere sull’acceleratore e bisogna farlo ora.

Il Voucher Connettività è un bonus pensato per quelle aziende che porteranno la propria azienda verso la dimensione dell’ultrabroadband. Si tratta di un bonus che, come previsto da apposito decreto, è declinato sulla base della fascia in cui ricade l’offerta a cui si va ad attingere. Queste le fasce previste:

Fascia A

in questa fascia sono contemplati i passaggi ad una connettività con velocità massima in download compresa tra 30 Mbit/s e 300 Mbit/s (voucher A1) , oppure tra 300 Mbit/s e 1 Gbit/s (voucher A2), senza indicazioni specifiche circa la velocità minima garantita;

in questa fascia sono contemplati i passaggi ad una connettività con velocità massima in download compresa , oppure e (voucher A2), senza indicazioni specifiche circa la velocità minima garantita; Fascia B

in questa fascia sono contemplati i passaggi ad una connettività con velocità massima in download compresa tra 300Mbit/s e 1Gbit/s e con velocità minima garantita pari ad almeno 30Mbit/s ;

in questa fascia sono contemplati i passaggi ad una connettività con velocità massima in download compresa e e con velocità minima garantita pari ad almeno ; Fascia C

in questa fascia sono contemplati i passaggi ad una connettività con velocità massima superiore a 1Gbps e velocità minima garantita di almeno 100Mbit/s.

Il voucher previsto nelle tre fasce è pari a 300, 500 e 2000 euro. Facciamo dunque un esempio concreto per capire l’entità del bonus e quanto importante possa essere.

Voucher connettività con Aruba

Il calcolo è presto fatto. Si prenda ad esempio l’offerta per la Fibra Aruba PRO che prevede connettività FTTH fino a 1Gbps in download e fino a 300Mbps in upload (modem e chiamate nazionali illimitate incluse). In questo caso il costo dell’abbonamento per la tua azienda è semplicemente pari a 0€/mese. Tutto quel che occorrerà versare, dunque, è la quota IVA pari a 6,11€/mese, il che per una azienda rappresenta semplicemente un’inezia.

I requisiti per accedere al bonus sono i seguenti:

essere una micro, piccola o media impresa con iscrizione al registro imprese REA

non aver già usufruito di altri bonus statali

non avere un contratto di connettività attivo, o averlo con velocità inferiori

500 euro ulteriori sono garantiti nel caso in cui sopravvengano “costi di rilegamento” in casi particolari: il voucher è pensato per creare un vantaggio che le aziende possano sfruttare per alzare il livello della propria produttività: il costo è assorbito dal bonus, ma trasla l’intera azienda verso una nuova dimensione fatta di videochiamate, risorse cloud e tutto quanto concernente un virtuoso processo di trasformazione digitale.

La richiesta del bonus può essere effettuata accedendo all’area clienti Aruba e caricando i dati richiesti (in particolare il documento di identità ed il codice fiscale del legale rappresentante, oltre ad un allegato ulteriore esplicitante la richiesta stessa). Potranno avvalersi di questa opportunità un numero variabile tra 850 mila e 1,4 milioni di imprese: le prime che attiveranno la procedura e faranno così il primo passo per un nuovo modo di pensare al proprio modo di stare online.

In collaborazione con Comparetech