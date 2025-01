Fibra Aruba ultraveloce a soli 17,69€ al mese: scopri l’offerta

Aruba si afferma come uno dei principali provider di connessioni Internet grazie alla sua fibra ultraveloce, pensata per garantire prestazioni elevate a un prezzo competitivo. Grazie all’attuale promozione, è possibile attivare la fibra Aruba a soli 17,69€ al mese per i primi 6 mesi, anziché 24,90€, godendo di una connessione stabile e veloce, ideale per tutte le esigenze quotidiane.

Una connessione pensata per ogni esigenza: le caratteristiche della fibra di Aruba

Con la tecnologia FTTH (Fiber to the Home), permette di raggiungere velocità fino a 1 Gbps in download, rendendola perfetta per attività come streaming in 4K, gaming online e smart working. Questa soluzione garantisce non solo velocità, ma anche stabilità e affidabilità, anche in ambienti con più dispositivi connessi contemporaneamente.

Aruba include nel piano il modem avanzato per ottimizzare la copertura Wi-Fi in tutta la casa, assicurando una connessione fluida senza interruzioni. Inoltre, attivazione e installazione sono gratuite, facilitando la configurazione iniziale senza costi aggiuntivi.

A differenza di altre offerte presenti sul mercato, la fibra Aruba si distingue per la sua trasparenza e assenza di costi nascosti. Dopo i primi 6 mesi al prezzo promozionale, il costo mensile sarà di 24,90€, mantenendo un rapporto qualità-prezzo altamente competitivo.

Non perdere l’occasione di attivare una connessione affidabile e performante a un prezzo vantaggioso. Visita il sito ufficiale di Aruba per verificare la copertura nella tua zona e scoprire tutti i dettagli dell’offerta. La fibra Aruba è la scelta giusta per navigare al meglio, senza compromessi.