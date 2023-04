Fibra dedicata: quando la connessione è tutto

Per quanto importante possa essere la banda ultralarga presso le abitazioni private, ci sono contesti nei quali la sua importanza è ben superiore sotto ogni punto di vista. In ambito aziendale, infatti, il ragionamento non può banalmente limitarsi ad una questione di ampiezza di banda (o almeno non certo all’interno del perimetro quantitativo delle connessioni casalinghe), ma si estende ad altri aspetti quali la simmetria della connessione, la stabilità nel tempo, i tempi di latenza o le garanzie di assistenza. Le aziende, infatti, necessitano (e meritano) di più: erogare servizi, fornire assistenza, sviluppare progetti e altro ancora richiede una connessione che abbatta muri e distanze per portare le proprie funzioni direttamente a contatto con clienti, fornitori, partner e contesti commerciali in qualsiasi parte del mondo.

Ogni singola PMI italiana ha più di una alternativa a disposizione, soluzioni che consentono di essere connessi e attivi senza perdere opportunità di business nella quotidianità del digital divide. Esploriamo queste scelte analizzando le opzioni di un provider quale Ehiweb, nome che ha costruito la solidità del proprio brand proprio su qualità e affidabilità. Quel che le aziende cercano, insomma.

In particolare è fondamentale porre l’accento sulle linee dedicate, il non-plus-ultra della connettività in fibra, poiché soltanto agendo a questo livello di infrastruttura è possibile dotare i propri server e le proprie postazioni di tutto quel che possa occorrere per un servizio ai massimi livelli prestazionali. Ed è a questo livello di servizio che una PMI deve poter puntare per elevare le proprie ambizioni.

Fibra per le aziende

Le aziende hanno una duplice opzione a disposizione per elevare le prestazioni della rete rispetto alle linee tradizionali: le linee Fibra FTTO o le linee Fibra dedicata.

Le linee Fibra FTTO (Fiber to the Office) offrono ampiezza di banda nel range tra 1 e 10 Gbps. Si tratta di linee pensate per grandi aziende con impianti produttivi in zone industriali, strutture ricettive, spazi di coworking. La velocità è simmetrica ed i prezzi sono calmierati dal fatto che non occorra una installazione mirata, ma che parte dell’infrastruttura possa essere condivisa con il distretto e l’ambito locale di cui si fa parte.

Le linee in Fibra dedicata, per contro, sono infrastrutture create ad hoc, per le quali è necessario un antecedente studio di fattibilità che valuta distanza della dorsale e trincee sul percorso al fine di arrivare ad un preventivo mirato. La fibra dedicata può garantire portate da 10 Mega a 100 Gbps con velocità simmetrica garantita al 99%: una infrastruttura propria sulla quale costruire i propri servizi, con massima affidabilità e performance spinte ai massimi livelli.

Fibra dedicata

La fibra dedicata è una infrastruttura sviluppata specificatamente attorno alle caratteristiche ed alle esigenze del richiedente. Si tratta di un asset fondamentale laddove la connessione rappresenti un elemento essenziale dell’attività, ad esempio per alimentare datacenter, servizi di comunicazione, backup, e qualunque altro servizio risieda nel core business dell’impresa.

Non ci si può più permettere, in tempo di trasformazione digitale, di avere una sede produttiva o direzionale al di fuori delle aree di copertura della banda ultralarga: le linee dedicate consentono di arrivare ovunque, previo necessario investimento infrastrutturale, così da poter garantire tutta la banda che si vuole, senza compromessi in termini di qualità, senza concessioni in termini di condivisione e con massime performance tanto sui dati in entrata, quanto sui dati in uscita.

La fibra dedicata di Ehiweb è una vera e propria autostrada privata che unisce la propria rete interna alla rete Internet, consentendo così ai dati di fluire con massima efficienza. Grazie a questa scelta, ogni PMI ha la possibilità di connettersi senza compromessi, potendo così svolgere il ruolo che corrisponde alla mission aziendale: i privilegi del cloud e della gestione dei dati non avrà più alcun collo di bottiglia e, a prescindere dalla propria posizione geografica, l’azienda potrà fare la voce grossa senza subire limitazione alcuna.

Aspetti di questo tipo sono fondamentali in una situazione particolare come quella italiana, dove gran parte delle aree periferiche sono ancora mal servite dalle reti a banda ultralarga, dove il territorio genera situazioni di isolamento e dove il tessuto produttivo è tanto fecondo, quanto parcellizzato in una miriade di piccole realtà. Molte PMI con particolari necessità di banda si trovano limitate nella propria crescita proprio dalle carenze infrastrutturali, ma grazie alla Fibra dedicata hanno la possibilità di saltare l’ostacolo e cominciare a correre con maggior efficienza.

La copertura non è un problema, anzi: proprio le zone con scarsa copertura diventano la migliore delle opportunità per la fibra dedicata. L’assenza di copertura, infatti, genera un collo di bottiglia che si fa totalmente limitativo e determinante per le sorti di una azienda. La scelta è dunque triplice: restare tagliati fuori dal mercato, spostare le proprie sedi (opzione con costi e conseguenze ovviamente improponibili), oppure affidarsi ad una linea dedicata per sbaragliare le difficoltà e proporsi con forza al meglio del proprio potenziale.

Le linee dedicate sfruttano la tecnologia E-NNIU (External Network to Network Interface) e possono garantire massima efficienza sempre e comunque: nessun vincolo in download o upload, per video chiamate o servizi di assistenza in streaming, per backup o per servire esigenti datacenter. Altro elemento fondamentale è relativo al supporto tecnico ed ai termini SLA (“Service Level Agreement“): la realizzazione di una linea dedicata determina un rapporto diretto con il provider, il quale garantisce interventi risolutivi entro tempi determinati a fronte di eventuali problemi. Le linee dedicate, del resto, sono alla base della produzione e le garanzie di efficienza sono fondamentali per non ritrovarsi fermi ed impossibilitati a fornire prodotti o servizi ai propri clienti. Ehiweb da parte sua è garante da sempre di qualità e assistenza, il che si tramuta direttamente in valore per quelle aziende che dall’efficienza della propria connessione non possono prescindere.

Le linee di Fibra dedicata, del resto, sono figlie dell’ambizione. Sono il compimento di una azienda che intende conquistarsi il proprio spazio sul mercato e che sa prendersi ciò le serve per raggiungere l’obiettivo. Una linea dedicata è infatti un investimento importante che richiede un progetto ben affinato e 60-120 giorni per la realizzazione. Si tratta di una soluzione ideale per aziende dai 50 dipendenti, ma la sua importanza è dettata più che altro dal tipo di attività portata avanti.

Valutare la fattibilità di una linea dedicata è cosa estremamente semplice: è sufficiente fare richiesta al servizio Ehiweb ed entro 7 giorni si ha la propria valutazione a disposizione. Quando il principale ostacolo alla propria crescita è l’assenza di sufficiente connettività, avviare subito le pratiche per una valutazione preliminare è un passo obbligato. Solo l’azienda che sceglie di non crescere, del resto, può permettersi di ignorare quel che la transizione digitale impone.