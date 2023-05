Fibra di Aruba, con la nuova offerta navighi a soli 17,69 euro al mese

Sei disposto a pagare poco meno di 18 euro per navigare online senza fastidiose interruzioni? La Fibra di Aruba ti permette di guardare serie TV, giocare online e scaricare file grazie alla connessione in fibra ottica FTTH con tecnologia Open Fiber. Non dimenticare che la fibra Ottica ti offre un’alta velocità necessaria per scaricare o inviare file in breve tempo e garantisce un’adeguata stabilità per vedere film in alta definizione. La Fibra di Aruba ti offre una velocità in download fino a 2,5 Gbps e in upload fino a 1 Gbps.

Tra i vantaggi della fibra Aruba avrai:

trasmissione dati più veloce anche per sessioni di gaming online

maggiore fluidità e stabilità Che elimina i comuni problemi di connessione

adeguata velocità di download e upload fondamentale per caricare e scaricare file pesanti in poco tempo

Verifica la copertura nella tua zona e usufruisci di una serie di vantaggi come:

Nessun costo di attivazione o migrazione

Esci quando vuoi con 20,00 €

Metti la fibra in pausa con Stop&Go!

Indirizzo IPv6 statico

Assistenza e chat H24

Con soli 17,69 euro/ mese per 6 mesi, anziché 26,47 euro, otterrai una delle migliori offerte fibra con zero costi di attivazione. Potrai inoltre scegliere l’opzione solo fibra o un’offerta completa di servizi aggiuntivi come router Wi-Fi e chiamate nazionali illimitate.

Tra i servizi aggiuntivi Aruba offre:

Router Wi-Fi, a noleggio a 2,20 € / mese

Chiamate nazionali illimitate a 4,00 € / mese

Indirizzo IPv4 statico a 4,00 € / mese

Download 2,5 Gbps powered by Fritz a 7,00 € / mese

Upload fino a 1 Gbps a 2,00 € / mese

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.