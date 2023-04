Fibra FTTC e FTTH: il 70% degli italiani non conosce la differenza

Mentre migliora la copertura FTTH di Vodafone grazie all’appoggio alle reti FiberCop (TIM) e OpenFiber, il team di Virgin Fibra ha commissionato una indagine per scoprire quale sia il livello di conoscenza delle tecnologie di rete in fibra degli italiani. Il risultato vi spiazzerà, ed evidenzia oltretutto un grave problema di fondo nel Belpaese per quanto concerne l’educazione tecnologica.

Qual è la differenza tra fibra FTTH e FTTC?

Il sondaggio condotto da Toluna parla chiaro: il 70% degli italiani non conosce la differenza tra la fibra pura e la fibra misto rame, ovvero tra FTTH (Fiber To The Home) e FTTC (Fiber To The Cabinet). La prima prevede l’arrivo della fibra ottica direttamente dentro casa, garantendo una stabilità superiore e una velocità decisamente più elevata; la seconda, invece, vede l’utilizzo di fibra pura solo fino alla cabina dell’operatore più vicina all’edificio finale, per poi procedere con un collegamento in rame.

L’incapacità di distinguere tra le due tecnologie risulta un paradosso a causa di un elemento particolare sorto nel sondaggio: il 72% degli intervistati dà priorità alla stabilità e alla velocità della connessione, mentre il 58% considera con particolare interesse anche il prezzo. In breve, si guardano i numeri finali promessi dall’operatore ma non la tecnologia usata per garantire il loro raggiungimento.

Dall’indagine emerge un altro dettaglio spiacevole: solo 3,2 milioni di italiani con un abbonamento Fibra sono liberi dal rame, mentre 10,3 milioni sfruttano la connessione mista rame e 3,3 milioni restano alla ADSL completamente in rame. Da ciò è facile inquadrare la diffusa frustrazione dei consumatori, con il 74% di essi che si ritiene “insoddisfatto di almeno una caratteristica del provider attuale”.

Tom Mockridge, CEO di Virgin Fibra, ha dichiarato: