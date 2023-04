Vodafone, Fibra FTTH in aree bianche con Open Fiber

A inizio aprile 2023 Vodafone ha confermato la copertura fissa con Fibra FTTH in altri 70 comuni italiani grazie alla rete FiberCop (TIM), determinando in questo modo la disponibilità delle sue offerte fibra fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in altre aree precedentemente ritenute irraggiungibili. A partire da ieri, 11 aprile 2023, lo stesso operatore estende ulteriormente la sua copertura aprendo la vendibilità su rete Open Fiber nei comuni delle aree bianche.

Vodafone raggiunge le aree bianche

L’infrastruttura Open Fiber già consente ad altri operatori di arrivare nei piccoli comuni, ma per Vodafone si tratta di una novità estremamente importante in quanto si parla di circa 1.081 località in tutta Italia, ovvero 700.000 unità immobiliari in più, raggiungibili da queste ore.

Stando a quanto segnalato da MondoMobileWeb, le offerte e i piani proposti in queste aree saranno le medesime lanciate nelle altre città su rete Open Fiber o FiberCop, sia nei prezzi che nelle condizioni di utilizzo del servizio.

Scendendo nel dettaglio, in questi comuni Vodafone permetterà di attivare un profilo Fibra FTTH GPON fino a 1 Gbps in download e fino a 300 Mbps in upload; nelle grandi città, ricordiamo, si arriva anche a 2,5 Gbps in download. La vendibilità negli indirizzi delle abitazioni collocate nelle aree bianche avverrà da oggi ed entro il 14 aprile prossimo.

I clienti riceveranno una Vodafone Wi-Fi 6 Station e i tecnici installeranno una ONT esterna collegata tramite cavo Ethernet al modem stesso, cosicché l’operatore possa connettersi alla rete Open Fiber.