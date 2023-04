Vodafone, offerte Fibra FTTH disponibili in altri 70 comuni

In seguito all’espansione della rete 5G verso due nuovi comuni del Belpaese, Vodafone conferma che le sue offerte per la rete fissa con Fibra FTTH su rete FiberCop dai prossimi giorni copriranno altri 70 comuni oltre ai 18 disponibili inizialmente. Tutti i nuovi indirizzi riceveranno la conferma di copertura nel corso dei prossimi giorni, potenzialmente già entro il 7 aprile 2023. Vediamo quali sono le località interessate.

La fibra Vodafone si diffonde in Italia

Appoggiandosi alla rete FiberCop (TIM), l’operatore telefonico di origine britannica porta le sue offerte con velocità fino a 1 Gbps in download e fino a 300 Mbps in upload in una vasta lista di posti in Italia, includendo nel piano le Vodafone Wi-Fi 6 Station di ultima generazione.

Senza ulteriori indugi, però, vediamo le località che in questi giorni vedranno la disponibilità delle offerte: Abano Terme, Albignasego, Albinea, Anzola dell’Emilia, Bagnacavallo, Bassano del Grappa, Bologna, Bussolengo, Casalecchio Di Reno, Cassola, Castel San Pietro Terme, Castelfranco, Castelfranco Emilia, Cavriago, Cento, Cesena, Colle Umberto, Conegliano, Correggio, Cotignola, Crocetta Del Montello, Faenza, Farra Di Soligo, Ferrara, Laives, Legnago, Lugo, Martellago, Medolla, Mirandola, Misano Adriatico, Mogliano Veneto, Molinella, Montebelluna, Noventa Padovana, Padova, Pescantina, Pieve Di Cento, Pieve Di Soligo, Ponte San Nicolò, Quattro Castella, Ravenna, Reggio nell’Emilia, Romano d’Ezzelino, Roncofreddo, Rovereto, Rubano, Saccolongo, San Cesario Sul Panaro, San Donà Di Piave, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Martino Buon Albergo, San Pietro Di Feletto, San Vendemiano, Sant’Agata Bolognese, Santa Lucia di Piave, Scorzè, Selvazzano Dentro, Sernaglia della Battaglia, Sommacampagna, Spinea, Trambileno, Valsamoggia, Venezia, Vigonza, Villafranca di Verona, Vittorio Veneto, Zevio, Zola Predosa.

A queste località vanno dunque aggiunte le 18 città “originali” dove la Fibra FTTH è arrivata con offerte Vodafone: Avellino, Bergamo, Bolzano, Firenze, Genova, Modena, Palermo, Parma, Prato, Putignano, Rimini, Roma, Siena, Torino, Trento, Trieste, Verona e Vicenza.