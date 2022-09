Fibra FTTH a 17,69€ per 6 mesi, zero costi di attivazione

Possedere una connessione di rete stabile e veloce, al giorno d’oggi, è fondamentale. E non soltanto per chi lavora da casa: tra smartphone, tablet, console, smart TV e casa domotica, sono tanti gli strumenti che necessitano di una buona velocità di connessione per funzionare al meglio.

Ma quale provider scegliere nella “giungla” di offerte e promozioni? Tra chi riesce maggiormente a distinguersi la spunta Aruba, che propone la propria fibra FTTH con velocità in download fino a 1 Gbps, a un prezzo davvero competitivo: a partire da soli 17,69 euro al mese per sei mesi senza alcun costo di attivazione.

Fibra Aruba: prezzo e servizi inclusi

Ma vediamo nel dettaglio cosa offre il servizio fibra FTTH di Aruba. Iniziamo con il dire che esistono, effettivamente, due offerte: Fibra Aruba e Fibra All-in, che differiscono nel prezzo solamente di pochi euro. La prima è attivabile fino al 30 novembre, mentre la seconda fino al 14 dicembre. La proposta più economica è Fibra Aruba, in offerta promozionale a 17,69 euro al mese (per sei mesi) anziché 26,47.

Entrambi i piani prevedono velocità di connessione fino a 1 Gbps, nessun costo di attivazione o migrazione, servizio Stop&Go! per mettere la fibra in pausa quando non la utilizzi, indirizzo IPv6 statico e assistenza (anche via chat) h24. La seconda opzione, chiamata Fibra All-in, presenta invece un prezzo promozionale di 19,89 euro al mese (per sei mesi): si tratta di una offerta completa che include alcuni servizi aggiuntivi come router Wi-Fi e chiamate nazionali illimitate.

Altri servizi aggiuntivi come upload a 500 Mbps e indirizzo IPv4 statico prevedono il pagamento di una piccola quota extra. La durata contrattuale è di 12 mesi e se deciderai di ripensarci entro i primi 30 giorni, verrai completamente rimborsato. Una volta superato questo periodo di tempo, potrai effettuare un recesso o migrare verso altro operatore quando vuoi pagando una quota di 20 euro. A questo link potrai verificare tutte le condizioni della promozione, verificare la copertura ed eventualmente scegliere di aderire all’offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.