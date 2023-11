Fibra FTTH a soli 17 euro: scegli Aruba per la tua connessione internet

In un’era sempre più connessa, la qualità della connessione internet è fondamentale per svolgere attività quotidiane, e Aruba offre un’opportunità da non perdere con la sua nuova promozione.

Solo per un periodo limitato, puoi attivare Aruba Fibra pagando soltanto 17,69 euro al mese per i primi sei mesi, e la buona notizia è che non ci sono costi di attivazione. Inoltre, se decidi di aderire a questa offerta riceverai uno sconto del 70% su Aruba Drive, la soluzione integrata per lo storage online.

Tutto quello che devi sapere su Aruba Fibra

La chiave del successo di Aruba Fibra risiede nella tecnologia FTTH (Fiber To The Home), che assicura una connessione internet veloce e affidabile.

Con velocità di download fino a 2,5 Gbps e upload fino a 1 Gbps, questa fibra è progettata per soddisfare le esigenze di chiunque, che si tratti di appassionati di streaming, gaming o professionisti che lavorano da remoto.

Aruba ti offre due opzioni: la Fibra Aruba All-in Promo e la Fibra Aruba Promo. La prima, al costo di 19,89 euro al mese per i primi sei mesi, non solo include la connessione in fibra ottica, ma offre anche un pacchetto completo con router Wi-Fi e chiamate nazionali illimitate.

Inoltre, non ci sono costi aggiuntivi per attivazione o migrazione, e con il servizio Stop&Go, è possibile mettere in pausa la fibra secondo le proprie esigenze.

Per coloro che desiderano una soluzione più flessibile, la Fibra Aruba Promo a soli 17,69 euro al mese per sei mesi è la scelta ideale.

Con zero costi di attivazione o migrazione, questa opzione offre la possibilità di personalizzare il servizio, aggiungendo servizi extra in base alle proprie necessità. Tra i vantaggi, l’Indirizzo IPv6 statico, l’assistenza e la chat h24.

Attivare Aruba Fibra è un processo semplicissimo. Basta verificare la copertura in pochi minuti, gestire l’attivazione tramite smartphone, aprire la porta al tecnico incaricato, e iniziare a navigare con la fibra appena installata.

Ricordati che attivando Aruba Fibra, hai diritto a uno sconto del 70% su Aruba Drive, la soluzione di storage online che offre spazio cloud illimitato per archiviare e condividere tutti i tuoi file. Non perdere l’opportunità di migliorare la tua connessione internet con Aruba a un prezzo conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.