Fibra FTTH con Luce e Gas: come risparmiare con Sorgenia

Le promozioni fibra FTTH non mancano di certo, ma Sorgenia offre molto di più, poiché all’offerta Internet da casa viene abbinata quella di gas o luce o entrambi, tutto in un’unica soluzione.

Inoltre, la velocità massima che la connessione Internet è fino a 2,5 GBPS. Ecco tutte le caratteristiche dell’offerta Sorgenia Next Fiber:

connessione illimitata a Internet fino a 2,5 GBPS in download e 300 MBPS in upload;

a Internet fino a 2,5 GBPS in download e 300 MBPS in upload; modem proprietario in comodato d’uso gratuito ;

; Repeater Fritz 1200, che è opzionale.

L’offerta è solo Internet, quindi non sono previste né chiamate illimitate e né a consumo. Il costo mensile è di 19,90 euro al mese se si sottoscrive in questa pagina sia la fornitura di luce e gas.

Stesso prezzo anche per la fornitura di una singola utenza. L’offerta dura soltanto 12 mesi, e poi passerà a 23,90 euro al mese per fibra, gas e luce e a 26,90 euro al mese per fibra, gas o luce.

Anche nell’eventualità in cui non è possibile attivare l’offerta fibra ottica nella zona di residenza, non ci sono problemi perché Sorgenia mette a disposizione la fibra FTTC. Ovviamente, è opportuno verificare la copertura.

Quale modem con la Fibra FTTH di Sorgenia?

Diversi utenti, anche se potrebbe sembrare strano, prendono molto in considerazione la marca e il modello di modem che gli operatori di linea fissa offrono per il servizio.

Per quanto riguarda Sorgenia, con l’offerta Fibra FTTH Next Fiber viene inviato in comodato d’uso gratuito il modem router Wi-Fi Technicolor Gazelle, uno dei migliori dispositivi di fascia medio-alta attualmente in commercio.

Questo modem router è compatibile anche per le reti Internet che sfruttano la tecnologia Wi-Fi Mesh. In precedenza, il modem offerto era il Fritzbox 7530.

Chi volesse invece optare per il modem proprietario, Sorgenia mette a disposizione i parametri per configurarlo, i quali sono:

Link Type: PPPoE Routed

VLAN: 835

Username: openfiber

Password: openfiber

Detto questo, non resta che entrare QUI e sottoscrivere subito l’offerta prima che scade.

