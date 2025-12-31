Fibra FTTH e Wi-Fi 7: la nuova proposta Iliad per la casa

Vantaggio Fibra + Mobile: meno spendi, più ottieni

Per chi è già cliente mobile Iliad con offerte da 9,99€ o 11,99€, il canone fibra scende a 22,99€/mese invece di 26,99€, per sempre. Anche i nuovi clienti possono accedere allo stesso vantaggio attivando contestualmente una delle offerte mobile compatibili, senza costi di cambio piano. Una soluzione pensata per chi cerca prestazioni elevate, costi chiari e un ecosistema digitale completo, senza vincoli nascosti.

Fibra FTTH fino a 5 Gbit/s e Wi-Fi 7 incluso

L’offerta Iliad prevede connessione 100% fibra ottica FTTH, con prestazioni che variano in base alla tecnologia disponibile nella zona. Nelle aree EPON, la velocità di download può arrivare fino a 5 Gbit/s, distribuiti tra Wi-Fi e porte Ethernet, mentre in GPON si raggiungono fino a 2,5 Gbit/s. Nelle aree bianche, la velocità arriva fino a 1 Gbit/s in download.

Il cuore dell’offerta è iliadbox con tecnologia Wi-Fi 7, fornita in comodato d’uso gratuito: uno standard di nuova generazione che garantisce maggiore stabilità, latenza ridotta e gestione simultanea di più dispositivi, ideale per streaming, smart working e gaming.

Chiamate illimitate e servizi digitali inclusi

Oltre alla connessione, Iliad include minuti illimitati verso fissi italiani e internazionali, oltre che verso i numeri mobili di Stati Uniti e Canada. A questo si aggiunge l’accesso a Cafeyn, la piattaforma digitale che consente di leggere quotidiani e riviste in un’unica app, arricchendo l’offerta con un servizio editoriale sempre aggiornato.

Per conoscere l’offerta completa di Iliad Fibra Wi-Fi 7 clicca qui.