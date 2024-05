Fibra Iliad in offerta a 19,99 euro al mese per sempre (chiamate illimitate incluse)

Se sei reduce dall’ennesimo rincaro della tua offerta Internet, o più semplicemente non sei soddisfatto del servizio, ti segnaliamo l’offerta sulla Fibra Iliad, in promo a 19,99 euro al mese per sempre invece di 24,99 euro per tutti gli utenti mobile Iliad che hanno sottoscritto un’offerta telefonica a 9,99 euro al mese con pagamento automatico. La promo include il nuovo iliadbox con tecnologia Wi-Fi 7 e chiamate illimitate in Italia e oltre 60 Paesi all’estero gratis.

È possibile verificare la copertura del proprio indirizzo di casa tramite questa pagina del sito Iliad.

Fibra Iliad in offerta a 19,99 euro al mese

La fibra di Iliad offre una velocità in download fino a 5 Gbit/s (upload fino a 700 Mbit/s) nelle aree coperte da tecnologia FTTH EPON, mentre nelle zone raggiunte dalla tecnologia FTTH GPON la velocità massima in download è pari a 2,5 Gbit/s (upload fino a 500 Mbit/s). Invece nelle aree bianche la velocità in download raggiunge massimo 1 Gbit/s e fino a 300 Mbit/s in upload.

Uno dei principali punti di forza dell’offerta Iliad è il nuovo router iliadbox dotato della tecnologia Wi-Fi 7. Tradotto in concreto, significa una connessione stabile si tutti i dispositivi personali e prestazioni ancora migliori.

Inoltre, se sei un utente Iliad da ormai qualche anno avrai avuto modo di apprezzare come la frase “per sempre” non sia un semplice slogan, ma una garanzia su cui l’azienda francese ha costruito buona parte del suo successo. Ecco perché mantenere una fibra a 19,99 euro al mese per sempre è un’opportunità più unica che rara nel panorama odierno.

Puoi verificare se il tuo indirizzo sia raggiunto o meno della fibra di Iliad collegandoti a questa pagina del sito ufficiale iliad.it.