Fibra Iliad: ora disponibile anche con Extender

Iliad con la sua Fibra è entrato a gamba tesa anche nel settore della connettività internet a casa per quanto concerne i suoi clienti. Oltre alla connessione, il quarto operatore italiano offre la possibilità di aggiungere al canone mensile anche uno o più Extender.

Scopriamo assieme come funziona l’offerta in Fibra ottica di Iliad a partire da meno di 20 euro al mese.

Iliad Fibra: i dettagli

L’offerta di Iliad è trasparente e senza alcun vincolo contrattuale. Il prezzo parte da 19,99 euro al mese ed è dedicato ai clienti che hanno già attiva oppure intendono attivare una promozione compatibile a 9,99 euro.

Per i clienti senza mobile, il prezzo sale a 24,99 euro mensili. Il tutto sempre senza alcun vincolo e senza costi nascosti.

L’Extender Wi-Fi offerto da Iliad può essere aggiunto all’offerta in FTTH con un costo aggiuntivo di 1,99 euro al mese. È possibile aggiungere fino a un massimo di 4 Extender Wi-Fi Iliad alla tua offerta, sia durante la registrazione che successivamente, tramite l’Area Personale. Questo dispositivo è progettato per espandere il segnale Wi-Fi in ogni zona della vostra abitazione, garantendo una copertura ottimale praticamente dappertutto.

Oltre all’extender è possibile arricchire il proprio abbonamento con un antivirus di tutto rispetto. Con McAfee Multi Access puoi avere una protezione completa su un massimo di 5 device con soli 2,99 euro mensili.

Costi ed altro

Il costo di attivazione iniziale per quanto concerne l’offerta iliad Fibra, sia per i clienti convergenti che per i soli clienti di internet a casa, è pari a 39,99 euro una tantum. L’offerta una volta sottoscritta è bloccata per sempre e dunque non sarà soggetta ad aumenti di alcun genere.