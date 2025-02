Fibra Iliad: perché ora è ancora più conveniente

La fibra Iliad, grazie al suo prezzo concorrenziale, è sempre stata tra le migliori offerte per la connettività. Da qualche giorno, però, è ancora più conveniente.

Il motivo? L’arrivo delle due nuove offerte 5G Iliad: TOP 250 e TOP 300, ad oggi le migliori offerte mobile mai presentate dall’operatore francese. Entrambe, infatti, sono idonee allo sconto di 4 euro sul prezzo della fibra, che così passa da 25,99 euro a 21,99 euro, per una combo difficilmente ripetibile.

Fibra Iliad + TOP 250: l’offerta fibra e mobile di riferimento

Un numero crescente di persone, da un po’ di tempo a questa parte, sta puntando su un’offerta fibra e mobile per risparmiare. E proprio tra queste offerte, la nuova line-up di Iliad si pone da subito come punto di riferimento per tutti.

Partiamo dal servizio fibra, per cui Iliad ha ricevuto anche quest’anno il riconoscimento di fibra più veloce d’Italia. Il merito è da attribuire ad una velocità in download fino a 5 Gigabit/s, numeri che non si vedono spesso nel nostro Paese. Un altro fiore all’occhiello della fibra è l’integrazione della tecnologia Wi-Fi 7, che consente di ottenere prestazioni in termini di velocità e stabilità della linea ancora superiori rispetto ai precedenti Standard.

Di suo la fibra Iliad costa 25,99 euro al mese per sempre. Per gli utenti mobile dell’operatore francese, che hanno all’attivo un’offerta mobile da almeno 9,99 euro al mese con pagamento automatico, c’è però la possibilità di ottenere uno sconto di 4 euro, facendo così scendere il prezzo a 21,99 euro al mese.

Ed è qui che si inserisce la nuova offerta 5G TOP 250 di Iliad, che include 250 Giga per navigare in Internet alla massima velocità, più minuti e SMS illimitati. Per il quantitativo di Giga a disposizione e il prezzo, si tratta della migliore offerta 5G mai lanciata dall’operatore telefonico francese. La promozione su TOP 250 e TOP 300 sarà valida fino al prossimo 6 marzo.