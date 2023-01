Fibra ottica, ecco le offerte di febbraio di Vodafone e TIM

Con l’avvento del 5G e la sua costante diffusione su tutto il territorio nazionale, i vari gestori di telefonia mobile continuano a proporre offerte sulla fibra ottica come se non ci fosse un domani.

In fondo, gli amanti dello streaming non possono fare a meno della velocità di connessione in FTTH per vedere senza interruzioni i film e le serie TV preferite.

Nel mese di febbraio ormai alle porte, Vodafone e

propongono delle offerte a cui è difficile rinunciare. Vediamole nei dettagli.

Le offerte fibra ottica Vodafone e TIM a febbraio

In quanto secondo operatore di rete fissa nel nostro Paese, Vodafone propone ai nuovi clienti un’ampia gamma di servizi connessi alla fibra ottica.

L’offerta da parte del gestore rosso prende il nome di Internet Unlimited, disponibile per l’attivazione esclusiva online in questa pagina.

Il costo del canone mensile è di 24,90 euro, in cui è incluso il costo di attivazione di 5 euro al mese per 24 mesi. L’offerta comprende:

chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; internet illimitato fino a 2,5 GBPS in download ;

; modem in comodato d’uso gratuito con Wi-Fi Optimizer.

È possibile richiedere la stessa promo a 22,90 euro al mese, rinunciando però alle chiamate illimitate.

TIM, invece, propone Premium Base a 24,90 euro al mese. È una tariffa pensata per coloro che necessitano di prestazioni elevate a costi abbastanza contenuti. L’offerta comprende:

chiamate a consumo a 19 centesimi al minuto e 19 centesimi di scatto alla risposta;

a 19 centesimi al minuto e 19 centesimi di scatto alla risposta; internet illimitato fino a 1 GBPS in download e 300 MBPS in upload;

e 300 MBPS in upload; costo di attivazione pari a 10 euro una tantum già compreso nel canone.

Con questa offerta il modem non è incluso. Per attivarla, basta accedere QUI.

Invece, chi desidera chiamare illimitatamente, deve puntare all’offerta TIM WiFi Power Smart a 29,90 euro al mese, che comprende il modem TIM HUB+ in comodato d’uso gratuito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.