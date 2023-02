Fibra ottica più palestra: ecco l’offerta Virgin Fibra

Spesso abbiamo parlato di quanto sia importante di questi tempi avere una connessione Internet veloce in casa, garantita soprattutto dalla fibra ottica pura.

In questo modo, il tanto amato streaming può essere goduto senza buffering e simultaneamente su diversi dispositivi.

C’è anche da aggiungere un aspetto nuovo e recente: lo smart working. Grazie alla connessione ultra veloce, lavorare adesso da casa è diventato semplice ed esente da problemi.

Stare, però, troppo seduti davanti al PC o al televisore non fa certamente bene alla salute. Per questo motivo, Virgin Fibra propone una tariffa internet con annessa attività fisica, da fare direttamente a casa.

Sicuramente un’idea alquanto originale ma anche molto interessante. Vediamo i dettagli di questa offerta di linea fissa e palestra insieme.

L’offerta fibra ottica più palestra di Virgin Fibra

Non tutti conoscono Virgin, nonostante sia un marchio che opera in diversi settori e nazioni. Si tratta di un provider nuovo nel nostro Paese e nel settore fibra ottica in generale.

La connessione Internet che propone è esclusivamente in tecnologia FTTH. Oltre al piano base, l’operatore offre un pacchetto che unisce la connessione FTTH a moltissime ore di workout digitale che consente di allenarsi direttamente a casa.

Sicuramente non tutti sanno che Virgin possiede un’ampia catena di centri fitness e palestre. Ecco perché ha pensato di creare la Virgin Active Revolution.

Si tratta di un’esperienza di allenamento digitale che conta più di 2500 classi, le quali sono state suddivise in categorie di allenamento.

Yoga, pilates, allenamento per la forza, programma per gli addominali e tanto altro. Ogni settimana vengono aggiunte nuove classi di allenamento e relative sessioni live.

Quanto costa questo pacchetto fitness? 39,49 euro al mese, a cui va aggiunto inizialmente il costo di attivazione pari a 29,99 euro una tantum.

Virgin Fibra fornisce ai propri clienti un modem con tecnologia Wi-Fi 6 in comodato d’uso gratuito. Non sono previste, però, le chiamate voce. Per attivare l’offerta basta cliccare QUI.

La velocità massima di connessione è fino a 1 GBPS in download e 200 MBPS in upload. Chi non è interessato a questo pacchetto, ma vuole comunque passare a Virgin Fibra, può attivare l’offerta base a 29,99 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.