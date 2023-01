Fibra ottica: quale soluzione scegliere per chi è spesso distante da casa?

La fibra ottica è una tecnologia molto evoluta, ideale per chi necessita di una connessione solida e capace di offrire elevate prestazioni.

Come un qualunque servizio di questo genere però, comporta anche un costo mensile da affrontare. Questa spesa, per chi si trova spesso distante da casa, può essere percepita quasi come uno spreco.

Che si tratti di business, vacanze o trasferte lavorative, chi viaggia molto non ha necessità di un abbonamento fisso mensile che, di fatto, viene sfruttato in minima parte.

In questo contesto la proposta di Aruba con la formula Stop&Go! risulta molto apprezzabile.

Si tratta di una funzione che, nel momento in cui viene attivata, permette di mettere in pausa per 30 giorni il contratto fibra stipulato con l’azienda, risparmiando rispetto a un servizio di cui non si usufruisce.

Stop&Go!, incluso con Fibra Aruba e Fibra Aruba All-in, non è però l’unico vantaggio legato a questo provider.

Distante da casa per lunghi periodi? Con Stop&Go! puoi disattivare il tuo contratto fibra

L’offerta Fibra Aruba consente di raggiungere connessioni fino a 2,5 Gbps di download.

L’attivazione del contratto, tra l’altro, si presenta a costo zero. Allo stesso tempo, per svincolarsi è possibile interrompere il rapporto pagando 20 euro.

Oltre alla già citata funzione Stop/Go! Fibra Aruba include un indirizzo IP statico IPv6 e assistenza 24 ore su 24. Va poi tenuto conto che, questa formula di sottoscrizione, è in promozione fino al 28 febbraio 2023.

Invece dei canonici 26,47 euro al mese infatti, è possibile ottenere Fibra Aruba per soli 17,69 euro mensili (per 6 mesi).

La formula Fibra Aruba All-in, invece, va oltre includendo anche servizi che vanno oltre la connessione online. Si parla, tra le altre cose, di un router incluso e di chiamate nazionali senza limiti.

Anche Fibra Aruba All-in è in promozione, anche se in questo caso la stessa sarà valida fino al 7 marzo.

Invece del prezzo di listino (26,90 euro) è possibile ottenere questo abbonamento per appena 19,89 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.